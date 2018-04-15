看清蘇貞昌這5大弱點 網：民進黨輸的機率大很多！

2018年04月15日 11:24 中時電子報 謝雅柔

行政院前院長蘇貞昌確定代表民進黨參選新北市長，外界開始分析蘇貞昌勝選機率。有網友說民進黨新北提名蘇貞昌，輸的機率就大很多了，並點出蘇貞昌五大弱點。

然而，日前由英派立委陳明文等人創辦的台灣世代智庫，公布「新北市長選情民意調查」，蘇貞昌支持度42.6％，侯友宜支持度41.7％，蘇略勝侯0.9個百分點，選情五五波。

對此，有網友在PTT發表「蘇貞昌弱點很明顯」一文，並表示民進黨新北提蘇貞昌，輸的機率就大很多了，將來選舉名不正言不順，遠不如游錫堃的氣勢和實力。

該網友點出五大點，包括一、泛綠選民都還記得2010蘇只想自己不顧大局，搶在蔡英文前宣布選台北市，逼得蔡被動選擇新北，兩個人都沒在最適合的地方選舉，導致雙輸。「當年瞧不起新北不肯選，8年後又說選民需要他，缺乏說服力」。二、2014時朱立倫的氣勢正旺，民調贏民進黨二十趴，還不少人評估國民黨能贏二三十萬票，那時也不見蘇要出來選新北，是游出來承擔，在缺乏奧援的情形下僅輸1趴多，此次還給游一個在黨全力支持下的競選機會完全合理。三、蘇說不會選第三次，硬是要選就是氣虛。四、一路扛吳秉叡，扛到最後搶了徒弟的位子十分尷尬。五、過半立委及議員支持游，柯與時代力量也與游較好，蘇不管跟地方跟蔡跟柯跟時力都缺乏人和。

對此，網友則回應表示「對阿 2010這件是還真以為新北人不記得喔」、「蘇給大眾綠版朱立倫的印象太深 短時間很難消除」、「這兩個對淺藍哪來的魅力」、「選第三次這個問題 其實我覺得是交給選民來判斷」、「民調決定一切啊 不然要用喬的?」、「民調一定有做，民進黨自己都說民調有好幾種。一種是給媒體，一種是給黨內，一種是只有黨內高層能看」。

(中時電子報)