現在玩墾丁 他說「好像回到10年前的樣子」

受陸客縮減，墾丁地區遊客明顯減少，連民宿生意也受影響。（本報系資料照片）

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中時電子報

墾丁負面新聞掀起社會輿論，今年春假過後，當地住房率又僅剩1到2成。力挺墾丁旅遊的旅遊作家肉魯近日除了曝光3天2夜只花2千元的行程表，這幾天還前往當地旅遊，連日發文支持恆春觀光。他昨指出，少了太多人潮的墾丁，好像回到10年前的樣子。

日前他發文支持墾丁旅遊，提及和友人到當地玩3天2夜每人只要2千元，在網路上掀起兩派論戰，引發網友噓「行程全貼出來」。根據後來他向東森新聞曝光的行程安排，4人自駕遊墾丁3天2夜的情況下，每人平均花費1,875元。

旅遊作家肉魯3天2夜的2000元墾丁行程遭質疑業配，在臉書曝光墾丁行程表打臉酸民。(圖/取自 臉書)

這趟行程，他說，每人油錢250元加上兩晚住宿每人900元，以及伙食費725元；三餐部分：第1天肉粿加滷味每人190元、第2天泰式料理加冬粉鴨每人315元、第3天吃海鮮每人220元。

他曝光2千有找的墾丁行程打臉酸民之外，近日還前往恆春支持當地觀光，連日分享墾丁夕照、海景、美食，並推薦獲觀光局好客民宿認證的全新住宿4人房平日1,800元，替屏東旅遊催票。

他昨更新臉書發文指出，沒有太多人潮的墾丁，玩起來更加優閒輕鬆，看著晚上當地人的日常生活，「好像回到10年前的樣子」。他認為，「短期是壞事，長期是好事」，並說自己長年來到墾丁大街玩都是逛逛、感受氣息。

(中時電子報)

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