七年內戰無止盡 滿目瘡痍的敘利亞做錯了什麼？

2018年04月15日 12:10 中時電子報 李靖棠

傳出敘利亞政府軍，再次對手無寸鐵的平民使用化武後，美國總統川普（Donald Trump）突然在昨日上午宣布，聯手英、法兩國軍隊空襲敘國。也讓打了七年多內戰、國土上早已滿目瘡痍的敘利亞，再一次成為了世界焦點。但為何本應風平浪靜的敘利亞，會從2011年「阿拉伯之春」（Arab Spring）起，變成繼伊拉克和阿富汗之後，中東第三個「爛攤子」？敘利亞究竟為了什麼，讓這個擁有千萬人口的古老國度，被迫每天面臨恐懼和死亡威脅？

二戰前本是法國「保護地」的敘利亞，於1944年自行宣佈獨立。1967年與以色列開戰後，邊境的戈蘭高地（Golan Heights）遭到以軍佔領，讓時為國防部長的哈菲茲·阿薩德（Hafez al-Assad）有機可趁，於1970年發動政變，成為敘國實際統治家族至今。後因長子巴西爾·阿薩德（Bassel al-Assad）意外驟逝，本業為醫師的次子巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）被從英國召回，並於2000年父親病逝後，接掌敘利亞大權到今天。

阿薩德家族的全家福：父親老阿薩德（前排右）、母親阿妮薩·馬赫路夫（前排左）、小阿薩德（後排左二）和長兄巴西爾·阿薩德（後排中間）。（圖/美聯社）

掌權17年、現任敘利亞總統小阿薩德。（圖/美聯社）

一對等待撤離至安全地區的敘利亞母子。（圖/路透社）

敘利亞居民多為伊斯蘭教徒，74%屬於遜尼派（Sunni），但阿薩德家族屬於阿拉維派教徒（Alawite），是敘國什葉派（Shia）的分支派別，僅佔全國人口13%，卻掌握國家武力和政府機器。自從小阿薩德上台後，擔心人數眾多的遜尼派奪權，多次以武力打壓和猜忌。

從美軍軍艦向敘利亞發射的戰斧巡弋飛彈。（圖/美聯社）

昨日遭受美軍飛彈空襲的敘利亞，又一次受到嚴重創傷。（圖/美聯社）

BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 2018年4月14日

讓眾多遜尼派信徒的怒火愈燒慾望。直到2011年阿拉伯之春連環爆發後，許多城市從大規模抗爭演變為反抗軍，戰火捲入更複雜的國際關係，讓伊朗、俄羅斯、美國、土耳其、以色列等國也成為「關係人」之一，讓這把火始終無法熄滅。

內戰被破壞前的敘利亞街頭。（圖/美聯社）

昨日英美法三國聯手對敘利亞空襲，敘國當地晚間的影像畫面。（圖/美聯社）

本是宗教和意識形態對立的兩方，逐漸成了權力之爭，但真正讓敘利亞內戰更加複雜且難以收尾的，卻是極端組織伊斯蘭國（ISIS）的崛起。從伊拉克到敘利亞，讓這個古老國度出現了「三強鼎立」的局面：政府軍與反對派廝殺、政府與反對派又分別打擊伊斯蘭國、伊斯蘭國帶入眾多「不定時炸彈」的聖戰士和極端條款，介入外國勢力在幫忙剿滅伊斯蘭國同時，依然呈現支持政府或反對派的對立局面，極為複雜的排列組合，最終讓大批平民身受其害。

內戰後被大幅破壞的敘利亞霍姆斯市區。（圖/美聯社）

敘利亞古城霍姆斯於內戰中幾乎遭到全毀。（圖/美聯社）

多次的和平會談，儼然都成為「拖延時間」的戰術，雙方都不願退讓的情況下，敘利亞的局面仍然屬於零和局面。拉攏俄羅斯、伊朗和黎巴嫩什葉派真主黨（Hezbollah）的阿薩德政府，與土耳其、沙烏地阿拉伯、卡達、英、美和法等國支持的反對派勢力，似乎讓敘利亞重現當年冷戰期間的「代理人戰爭」。

敘利亞反抗軍於2013年的資料照，牆上寫著「我們會戰到最後一刻！」的標語。（圖/美聯社）

昨日傳聞成功攔截多枚英美法聯軍的飛彈，讓敘利亞防空部隊和警方很興奮。（圖/美聯社）

最可憐且無辜的、莫過於敘利亞的平民百姓，從 2011年內戰爆發，有超過 400萬人被迫逃出家園，流離失所的多半是婦女和孩童，這也是近代史上，最大規模的難民流亡潮。造成鄰近的約旦、黎巴嫩等國，也受到這波難民潮衝擊。在境內逃離戰火的百姓則高達700多萬人，七年多的戰火也讓醫療、教育和社會福利制度崩潰，許多古老大城如霍姆斯（Homs）和首都大馬士革（Damascus）都遭到嚴重毀壞，生存成為敘利亞人每日最大的挑戰。

疑似遭受化學武器攻擊的敘利亞兒童。（圖/美聯社）

如今美俄再次因為阿薩德政權對立，情勢持續不樂觀，聯合國（UN）也無可奈何的情況下，只能希望這添加的「戰火」，真的如川普所言「一次而已」。但恐怕敘利亞內戰的這盤棋，短時間內仍無法完結。

(中時電子報)