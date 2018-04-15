MLB》天使重生 紐媒：不只因為有大谷翔平

2018年04月15日 11:42 中時電子報 蔡銘仁

過去幾年提到洛杉磯，不少人直覺會聯想到道奇，但到今年，天使的鋒芒幾乎徹底蓋過了道奇，更是美聯首支達10勝的球隊，大谷翔平的加入，無疑是一大關鍵《紐約時報》記者凱普納(Tyler Kepner)直言，現在的天使徹底重生，不過其中原因，不只是因為有大谷。

天使近三年進不了季後賽，在美聯西區完全被壓著打；今年狀況大翻轉，截至昨天，天使打出13勝3敗佳績，暫居美聯西區龍頭。儘管才剛開季，不過總教練索西亞(Mike Scioscia)和總管艾普勒(Billy Eppler)休季期間的努力，顯然把球隊帶到一個新的境界。

天使能重振，大谷的投打好表現至關重要，該如何安排他上場，成為天使的一個難題。天使為了大谷，必須採六人輪值；偏偏去年繳11勝10敗成績的拉米瑞茲(J.C.Ramirez)，只先發2場就得動韌帶置換手術報銷，修梅克(Matt Shoemaker)也只投1場，因前臂痠痛進傷兵名單。

這樣的情況下，天使嘗試讓21歲菜鳥巴瑞亞(Jaime Barria)扛重任，他不負眾望，美國時間上周三先發對遊騎兵，繳5局失1分好投，率隊奪勝；加上近兩季因傷所苦的理查茲(Garrett Richards)和史卡格斯(Tyler Skaggs)都能健康出發，避免六人輪值計畫成為球隊的負擔。

天使輪值更穩定，打線也有奇兵出現。新進的寇薩特(Zack Cozart)和厄普頓(Justin Upton)等人適時挺身而出，加上普侯斯(Albert Pujols)及卓奧特(Mike Trout)；即便大谷休兵，金斯勒(Ian Kinsler)又因鼠蹊部緊繃缺席兩個系列賽，天使打線威力依舊不減。

天使去年團隊得分710分，在聯盟30隊中排第22；今年，他們打完前16戰攻得103分，搖身聯盟最會得分的球隊。艾普勒表示，「當球隊有不少即戰力加入，整合戰力、讓他們順利連線，是身為高層的任務之一。」以目前來看，這新打線成形的速度，比他預期還要快。

天使在投打兩端，都有不少人挺身而出，讓他們在大谷的調度上，更加游刃有餘；凱普納直言，「大谷持續替天使做出極大的貢獻，但在這段路上，他並不孤單。」天使有好表現，但艾普勒不敢大意，「現在剛開季，不能太早下定論，我們能做的，是繼續維持住這樣的步調。」

(中時電子報)