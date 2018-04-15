從小扎根科技！中市推動國小設程式教學社團

台中市府教育局推動在國小開設程式教學社團，培育資訊科技素養。（圖／台中市府提供）

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台中市政府教育局鼓勵學生培養創造、思考、解決問題的能力，106學年起推動學校開設程式教學社團，初期補助豐原葫蘆墩國小等10所學校每校5萬元，以課後社團形式，指導學生學習寫程式及電腦語言，已開設超過300節課、嘉惠7000多人次，培育孩子資訊科技核心素養。

教育局表示，市府從106學年起推動各校開設程式教學社團，初期補助10所國小每校5萬元，聘請校內外程式設計老師於放學後，以社團形式指導孩子進行運算思維及程式設計，例如四張犁國小以Scratch2.0控制「羅本艾特」機器人、機械手臂、LED顯示、矩陣模組、溫度傳感器、蜂鳴器、紅外線。

東海國小開設內容有關虛擬實境積木、地球儀；建平國小以mBlock視覺化程式方塊操控mBot機器人等。

參與計畫的長安國小組長王文君表示，參加行動機器人社團的孩子，在學校電腦課程時的程式學習表現顯著，獲得成就感，學習的趣味性提升許多；東海國小指導老師林益興則說明，學校程式設計社團課程內容包括擴增實境應用與積木程式編碼，推動運算思維等學習。

建平國小學生謝宗均說，寫好程式後看著機器人運作很驚喜；東海國小學生許博倫也表示，參加程式設計社團，讓他學會如何編寫程式來解決問題，科技新知識擴展了自我眼界。

教育局表示，程式教學社團老師以深入淺出的教學方式，讓學生透過圖形化的程式區塊搬動、設定，就可以完成寫程式，過程中訓練邏輯及解決問題能力。

目前及未來新課綱皆未將程式設計教學納入正式課程，教育局推動國小開設程式教學社團，鼓勵運用學校或社區師資，在課後時間以社團形式帶領學生創意玩程式、從動手做中翻轉學習，培育學生資訊科技素養。

(中時)

現在玩墾丁 他說「好像回到10年… 新任教育部長是誰？游梓翔：當卡…

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