《翻爆旺美食》大推絕妙好味 紅豆腐系列美食這裡吃

2018年04月15日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎夜市豬血湯 高CP值吸客

基隆廟口夜市美食雲集，其中東和蚵仔煎除了膾炙人口的蚵仔煎，所賣的招牌豬血湯料好實在，湯汁甘甜，頗受民眾歡迎，也是基隆廟口夜市碩果僅存有在賣豬血湯的小吃攤之一。

◎板橋第一家豬血糕 一賣18年

板橋湳雅夜市的「板橋第一家豬血糕」，老闆娘黃大姐以獨特蒸煮手法，保留豬血糕Q彈口感，搭配花生粉、香菜等配料與鹹香醬汁，不管是原味、小辣還是麻辣口味，各有擁護，在美食一級戰區一賣就是18年。

◎大鼎豬血湯 滿足老饕胃

位在熱鬧的桃園中正路夜市附近，門口總是被饕客停滿車子，為的就是一嘗飄香30多年的豬血湯，牆上掛著「豬先生」手繪註冊商標，小小的店面，時時飄著豬血湯的香氣，深受老饕喜愛。

◎沙鹿碳烤米血糕 香Q好吃

蝦米！一塊碳烤豬血糕要價30元！沙鹿火車站前的香腸伯的招牌米血糕，是當地家喻戶曉的小吃美食，一塊巨大的米血糕放在烤架上，再刷上特製的中藥醬料配方，Q軟的好滋味令人唇齒留香，加點一份大腸包小腸更是絕配，吸引許多外地饕客慕名嘗鮮。

◎民權路炒麵豬血湯 給料超霸氣

嘉義市這家美食店給料、店名都霸氣，就叫「民權路炒麵」，老闆鄒崑豐賣炒麵及豬血湯被老顧客形容「俗擱大碗」，肝連、粉腸、豬血湯用料實在，湯頭用豬大骨熬煮10餘小時，加上老闆娘親自油炸的蔥頭酥，湯汁香醇卻不油膩。

◎老牌豬血湯 俗擱大碗

高雄市三民區的「老牌豬血湯」遠近馳名，滿滿的豬血加大腸，一碗50元，稱得上俗擱大碗，還有其他各式豬內臟小菜及麵、板條，一吃成主顧，路過時都難敵誘惑，聞香下馬。

(中時電子報)