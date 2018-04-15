賴清德提務實台獨工作者「3務實、6方向」

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行政院長賴清德今（15）日拋務實的台獨工作者「3務實、6方向」，他說，3務實為台灣是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；台灣前途只有2,300萬人可決定；接任閣揆建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇並支持台灣。

賴清德今早於花蓮拚觀光與媒體早餐會，拋出身為務實台獨工作者的「3務實、6方向」，他說，具體6個工作方向是，捍衛國家主權；維護台灣自由、民主、人權的生活方式；捍衛國人決定自己前途的選擇權；發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業。

在兩岸與國際方面，賴清德說，應自信的展開兩岸交流、求同存異，並藉由交流增進彼此的理解、了解、諒解、和解，維持兩岸的和平發展；台灣身為國際社會的一員，應該跟日、韓、美等國，共同維護亞太區域和平安全，「我所謂務實是務實是在這裡。」

外界質疑身為閣揆，對個人兩岸政策表態的尺度到底可以有多大，是否必須與總統蔡英文同調？賴清德強調，過去他的說法都是應立委的質詢，並未在施政報告中提及，他對於台獨的主張，從競選國代、立委以來都是如此，擔任台南市長在市議會備詢時也很誠實地講出來，他相信社會大眾瞭解他的政治主張。

賴清德說，選擇把話再誠實的講清楚，是為了避免外界選擇其中兩個字，或者刻意引申，產生不好的誤會，「所以我是務實的台獨工作者，務實在3方面、6方向」，把話講清楚、避免誤解。

(工商)

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