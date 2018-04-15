綠黨議員爆時力黨工涉毒 要黃國昌向社會道歉

綠黨議員爆料指時力意圖掩蓋黨工持有毒品，與其公開透明形象不符。圖／翻攝王浩宇臉書

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時代力量過去自詡形象清新，不過桃園市綠黨議員王浩宇今在臉書上爆料，指時力台北市黨部的黨工，遭警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」，但時力第一時間得知消息卻選擇切割黨工行為，甚至要求旗下同仁協助封鎖消息，面對媒體詢問還否認。王直言，黃國昌作為年輕世代偶像，不應該縱容持有毒品的行為，對於破壞第三勢力形象的錯誤行為，應該立即處置，並向社會公開道歉。

王浩宇爆料指出，時代力量台北市黨部的黨工，上月底在中正區租屋處遭警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」；但時代力量在得知消息後，第一時間選擇切割黨工的行為，不但要求該黨工退出Line群組、刪除與時力相關的照片，還詢問的媒體否認有這樣的狀況，甚至要求旗下同仁協助封鎖消息，讓他感到非常不解

王說，「毒郵票」是近年來夜店濫用嚴重的迷幻毒品，含有「麥角二乙胺」等成分，不但會造成迷幻行為、身體及精神暴力、幻覺及興奮無理及怪異行為、癲癇發作等等，使用過量還有死亡的風險。

王浩宇指出，他尊重時代力量「毒品除罪化」的主張，也認為政府在幫助成癮者回歸社會上有努力的空間，但近年來校園毒品氾濫，「作為一個年輕人欣賞、崇拜的政黨，濫用藥物是很不好的示範，更坐實了外界盛傳時力黨工涉毒的傳言。」

王浩宇下午將在立法院中興大樓舉行記者會公開說明。面對王的質疑，時代力量中央黨部目前尚無回應。

(中時)

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