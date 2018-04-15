新任教育部長是誰？游梓翔：當卡管專案經理…歹戲續演

新任教育部長是誰？游梓翔：當卡管專案經理…歹戲繼續演。（左圖/本報資料照、右圖/資料照 劉宗龍攝）

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中時電子報

台大校長遴選案，教育部長潘文忠「卡管」未成，昨(14)日戲劇化請辭下台。對此，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，指新任教長「將成為『卡管專案經理』」，如果卡了半天，最後還是沒卡成，「卡管專案經理」仍然只能「堅持原則，絕不戀棧職位」，如果真如此為了「卡管」消耗兩個部長，也是奇聞。這歹戲，就繼續演下去吧。

游梓翔在臉書上PO文，教育部長潘文忠請辭獲准，賴清德這個「誠實的人」告訴我們是「家庭因素、非因台大校長遴選事」。但當事人隨即發表聲明，證明了「誠實的人」並不誠實。潘前部長辭職確是因為「卡管」，「希望所有的政治操作能就此停止」，言下之意，他是因「政治操作」而受害，而光榮犧牲。

游梓翔預言，無論新任教育部長是誰，無論教育部有多少重要工作，這位新任部長必將成為負責完成「卡管」的「專案經理」。而這位「專案經理」必須儘快完成「卡管」任務，才可能有心思執行其他專案。

如果卡了半天，最後還是沒卡成，「卡管專案經理」仍然只能「堅持原則，絕不戀棧職位」，那樣，為了「卡管」消耗兩個部長，也是奇聞。

游梓翔貼文指出，當然賴清德也可以找個人來為落實「大學自治」而「堅持原則」，於是台灣得到了一個不是聽話小弟而有專業堅持的新教育部長，台大也得到一個思維創新、具有戰力的新校長，但對「瘋狂卡管」的民進黨政府，這不就是「政治操作」獲勝了嗎？這歹戲，就繼續演下去吧。

(中時電子報)

游梓翔PO文。（翻攝自臉書）

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