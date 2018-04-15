2018新北潑水節　國民黨四大天王同台祈福

2018年04月15日 12:37 中時 葉書宏 、 王英豪

「2018新北市潑水節」今（15日）上午11時許在新北市中和區華新街登場，前總統馬英九、前副總統吳敦義、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫難得同台。（葉書宏攝）

「2018新北市潑水節」今（15日）上午11時許在新北市中和區華新街登場，今年以「泡泡」作為主題，滿天飛舞的泡泡，為現場營造出療癒幸福感。前總統馬英九、前副總統吳敦義、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫難得同台，4人一起到潑水區接受民眾「洗禮」，馬英九致詞時還笑稱「做好游日月潭3千公尺準備，放馬來吧！誰怕誰！」

活動開始後，馬英九、吳敦義、洪秀柱、朱立倫與前立委張慶忠、市議員邱烽堯、陳錦錠、羅文崇、市議員參選人金瑞龍、中和區長柯慶忠等，一起上台與高僧一起進行灑淨儀式，為民眾祈福，同時也接受民眾的潑水祝福。

馬英九表示，抵達前就有人提醒，水會從四面八方潑過來，所以做好游日月潭3000公尺的準備，早上已經游了1000公尺，等等還要再走100公尺，「放馬來吧！誰怕誰！」潑水節是東南亞國家重要的習俗，利用潑水掃除過去一年不愉快，面對新的美好的一年。

朱立倫表示，2017年新北市榮獲「全球節慶活動城市獎」，成為全台第一，與費城、雪梨等國際城市並列的國際節慶活動大城，作為擁有最多新住民人口數的新北市，透過潑水節活動的辦理，融合多元文化、讓更多市民認識泰緬新年，同時紓解新住民思鄉情懷，是新北市政府致力發展的目標。

(中時)