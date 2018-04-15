從幕後反腐到台前外交 王岐山打造中國外交新格局

2018年04月15日 13:46 中時 楊家鑫

在去年10月中共十九大後「裸退」的王岐山，3月於大陸全國人大會議上高調復出，當選國家副主席。新加坡《聯合早報》分析稱，以王岐山在中美關係及金融領域的豐富從政履歷，他將是決定未來幾年中美關係走向、打造中國外交新格局的一個重要角色。而今他將面臨的嚴峻挑戰是，如何在中美貿易戰陰影下，既維護中國重大利益，又拆除大戰引信。

新加坡《聯合早報》15日報導指出，從履新後在短時間內幾度現身外事活動的態勢觀察，王岐山已從「打虎英雄」的角色華麗轉身，變成中國外交的一名重要決策者和執行者。

根據中共和中國國家機構改革方案，以前的中央外事工作領導小組已經升格為中央外事工作委員會，成為中國外交最高決策機構。王岐山雖然沒有進入中共十九屆中央委員會，但他可以以中央外事工作委員會副主任身份參與重大決策，實際地位也僅次於委員會主任習近平。

分析稱，王岐山近期參與的外事活動還包括金正恩訪華，以及會見菲律賓外長。這些活動表明，此前外界有關王岐山主要負責中美關係的傳言並不十分準確，他的權責實際上遠遠超過中美關係範疇。但在中美貿易可能全面開打的陰影下，如何既能維護中國的重大利益，又能拆除中美貿易大戰的引信，是王岐山等中國外交決策者面臨的嚴峻挑戰。

報導稱，可以預計，素有「救火隊長」稱號的王岐山不久就可能出現在中美談判和高層交往中，他也是決定未來幾年中美關係走向、打造中國外交新格局的一個重要角色。

(中時)