從幕後反腐到台前外交 王岐山打造中國外交新格局

友善列印
中時

在去年10月中共十九大後「裸退」的王岐山，3月於大陸全國人大會議上高調復出，當選國家副主席。新加坡《聯合早報》分析稱，以王岐山在中美關係及金融領域的豐富從政履歷，他將是決定未來幾年中美關係走向、打造中國外交新格局的一個重要角色。而今他將面臨的嚴峻挑戰是，如何在中美貿易戰陰影下，既維護中國重大利益，又拆除大戰引信。

新加坡《聯合早報》15日報導指出，從履新後在短時間內幾度現身外事活動的態勢觀察，王岐山已從「打虎英雄」的角色華麗轉身，變成中國外交的一名重要決策者和執行者。

根據中共和中國國家機構改革方案，以前的中央外事工作領導小組已經升格為中央外事工作委員會，成為中國外交最高決策機構。王岐山雖然沒有進入中共十九屆中央委員會，但他可以以中央外事工作委員會副主任身份參與重大決策，實際地位也僅次於委員會主任習近平。

分析稱，王岐山近期參與的外事活動還包括金正恩訪華，以及會見菲律賓外長。這些活動表明，此前外界有關王岐山主要負責中美關係的傳言並不十分準確，他的權責實際上遠遠超過中美關係範疇。但在中美貿易可能全面開打的陰影下，如何既能維護中國的重大利益，又能拆除中美貿易大戰的引信，是王岐山等中國外交決策者面臨的嚴峻挑戰。

報導稱，可以預計，素有「救火隊長」稱號的王岐山不久就可能出現在中美談判和高層交往中，他也是決定未來幾年中美關係走向、打造中國外交新格局的一個重要角色。

(中時)

聽信網路謠言 陸老人受騙有增無… 美批准向台出售潛艇技術 陸學者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。