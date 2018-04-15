我跑我盛開 艾怡良領1.8萬女力開跑

女力展現！2018 Taishin Women Run Taipei 跑者扮演英雄電影角色「神力女超人」，展現女生運動之美。(大漢行銷提供)

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中時電子報
18,000名女孩打破現有框架，於2018 Taishin Women Run TPE追求屬於自己的最美時刻！(大漢行銷提供)

台新銀行首度冠名贊助，2018 Taishin Women Run TPE 15日在臺北市政府開跑，國內實力派創作女歌手艾怡良挑戰初馬，與1.8萬名女性跑友「女力全開」，「長跑甜心」張芷瑄以1小時23分36秒21公里封后。

艾怡良初半馬新體驗 直呼雨中完賽有「盛開的感覺」(大漢行銷提供)

打出「#FollowNoOne」口號，2018 Taishin Women Run TPE以「我跑我盛開」玫瑰精神為主題，今年共分21K、10K組別，為了讓女孩們挑戰成功，New Balance派出30名受過專業訓練的配速員，分批率領1:40、1:50、2:00、2:15、2:30、2:45六班配速車，幫助跑友完賽。

21K封后的張芷瑄，近期皆以賽代訓的她表示，今年訓練的重心就是提升5千公尺跟1萬公尺的成績，明年再循漸進提升全馬成績，「感覺很不一樣，這次也號召了很多姊妹一起來跑，大家一起努力的感覺很棒。」

實力創作女歌手艾怡良1月開始受訓，平時也會做有氧和重訓來準備初馬，賽前受訪時表示希望自己可以順利在2小時50分內完賽，最後也成功達到目標以2小時41分53秒完成初半馬。

(中時電子報)

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