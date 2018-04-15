鋒面通過降溫8度 周三起回暖

2018年04月15日 12:32 中時 楊騰凱

受到鋒面通過影響，各地高溫下降5到8度，短暫告別上周炎熱的天氣，氣象局預估周三起氣溫逐步回升，周四轉東南風還會帶來南邊暖空氣，一天比一天更熱。環保署則預測，周二至周四中南部擴散不佳，空品品質恐達到對所有族群不健康的紅害等級。

氣象局表示，今天（15日）鋒面通過台灣，清晨起各地氣溫就開始下滑，各地高溫降幅明顯，前一陣子西半部地區高溫都來到30度，東半部則為27度，此波鋒面讓各地高溫下降了4度到8度左右，預計今天入夜之後會繼續變涼，最冷的時間點就是今晚到周一清晨以及周一晚間到周二清晨，到時中部以北及東半部地區，低溫為17到20度之間，南部地區則為20度到23度。

氣象局表示，周一、周二華南雲系東移，加上東北季風影響，大環境轉濕，各地都有機率降雨，處於迎風面的北部及東半部低區降雨會更明顯。周三開始轉乾，氣溫也將逐日回升，一天大約回升1度到2度，降雨範圍也縮減至東半部地區及北部山區，西半部平地將恢復成多雲到晴的天氣，周四周五東北季風減弱，風向將轉成偏東風或東南風，帶來南邊暖空氣，溫度會一天比一天高。

在空氣品質方面，環保署表示，周一受東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部有短暫雨，其他地區為局部短暫雨，北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中南部因擴散條件稍差，雲嘉南及高屏空品區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，至於宜蘭及花東空品區則為「良好」等級。

環保署指出，周二北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品為「橘色提醒」等級，宜蘭及花東空品區為「普通」等級。環保署提醒，周二至周四之間，中南部擴散條件仍不佳，到時內陸局部地區可能達到對所有族群不健康的「紅害」等級。

(中時)