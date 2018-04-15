美批准向台出售潛艇技術 陸學者：比通過「台灣旅行法」更加惡劣

2018年04月15日 13:46 中時 楊家鑫

針對美國國務院批准對台出售潛艇技術所需的銷售許可證，大陸國防科技大學國際關係學院外軍研究中心副主任方曉志在《澎湃新聞》刊文指出，美國幫助台灣造潛艇，屬於美國對台軍售「常規項目」外的自選專案，屬於臨時添加，針對中國大陸的意味很強烈。一旦台灣可以自製潛艇，將大大增加其海軍水下作戰能力。因此，從某種程度上來說，美對台商售潛艇技術這一招比通過「台灣旅行法」更加惡劣。

美國國務院此前批准向台灣出售潛艇技術所需的銷售許可證，以幫助其自製潛艇。大陸國防科技大學國際關係學院外軍研究中心副主任方曉志在上海《澎湃新聞》刊文指出，台灣既沒有完整的工業體系，又缺乏潛艇製造的關鍵技術，要想自造潛艇，必須獲得其它國家的援助。然而隨著中國影響力日漸增加，許多國家都拒絕提供台灣相關技術，台灣只能將目光轉向美國。

他表示，美國在潛艇技術方面位居世界前列，如果真的願意幫台灣建造常規潛艇，根本不用拿出其最先進的技術和絕活，就可使台灣的潛艇綜合技戰術水準和相關子系統性能上一個新台階。

方曉志指出，過去美國多以政府擔保，對台軍售，此次對台轉移常規潛艇技術，則屬於商售，需要台灣與美國企業具體協商，具有一定不確定性。由此可見，幫助台灣造潛艇，屬於美國對台軍售「常規項目」外的自選專案，屬於臨時添加，針對中國大陸的意味很強烈。

他強調，一旦台灣可以自製潛艇，將大大增加其海軍水下作戰能力。因此，從某種程度上來說，美對台商售潛艇技術這一招比通過「台灣旅行法」更加惡劣。

不過，台灣能否利用這些技術自行建造潛艇，還是個未知數，充其量只是「望梅止渴、畫餅充饑」。即使在美國的幫助下，台灣建造了2-4艘常規潛艇，也無法掌握地區制海權。美國企圖通過幫助台灣研製一兩件「撒手鐧」武器來遏制中國，從哪個角度來講都是不現實的。

(中時)