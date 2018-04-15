蘇花坍方驟雨畫面曝光　他嚇到直呼「離死最近的一次」

2018年04月15日 12:31 中時電子報 簡怡欣

昨日暴雨，蘇花路面黃水奔騰。(圖/臉書粉絲專頁 正當冰)

這幾天各地陣雨不斷，東部蘇花公路昨日又坍方造成道路雙向阻斷，一度傳出逾百人受困消息；所幸，今早7時已提前搶通，公路總局預置搶災機具維護道路暢通。而昨日花蓮知名冰店「正當冰」老闆恰巧經過蘇花公路，曝光驟雨坍方前的行車畫面，驚險過程讓他感嘆是「離死掉最近的一次」。

從公布的行車畫面可見，雨中的蘇花公路路面黃水滾滾，行車兩旁濺起明顯水花。臉書粉專「正當冰」發文指出，當時大約是第3台車發現坍方現場，當下就立刻決定迴轉，「當你看見地上流著的是滾滾泥水甚至還有樹枝石塊時，就表示前面已經坍方了，請不要再往前」。

他說，回頭路上仍有很多車執意前往，雖然曾揮手、閃燈、按喇叭示意，但當時對方卻無法馬上意會，後來就聽說有數十台車輛受困隧道，出入口都被坍方落石封閉。

蘇花公路昨下午坍方，用路人家屬著急貼文向外求救。（翻攝自臉書花蓮同鄉會社團）

此外，他提醒，如果涉水的高度感覺已經有淹到排氣管，駕駛油門盡可能不要鬆開，一定要含一點；若不幸放開，那一剎那水可能會倒灌進排氣管，容易顧路，會受困在最危險的地段，他說，昨日自己就是有記住上述要點才能脫困，嚇得直呼「離死掉最近的一次」。

花蓮地區昨午後下起瞬間大雨，蘇花公路崇德至和仁路段時雨量最高破110毫米，造成蘇花公路162、171間公里土7處坍方、泥流，道路雙向阻斷。經漏夜搶修，今日上午7時該路段已通車，共清出約1萬7000多立方米土方。

南澳工務段提醒，強降雨期間盡量避免進入山區公路，可利用公路總局省道即時路況系統查詢路況。

(中時電子報)