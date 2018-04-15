MLB》光芒王牌一局爆 送艾瑞耶塔轉隊首勝

2018年04月15日 12:42 中時電子報 蔡銘仁

光芒王牌阿契(Chris Archer)近兩季身手退化，但至少還能吃局數，但今年，他連想做到這件事都很難，光芒今(15日)4比9不敵費城人，阿契僅撐4局慘失7分，吞本季首敗，其中有6分是在2上失掉，總教練凱許(Kevin Cash)也很意外阿契會「一局爆」，「平常很少看他這樣。」

阿契此役和艾瑞耶塔(Jake Arrieta)對投，安然度過首局後，2上突然失控，單局被打6安，讓費城人一口氣取得6比0領先，他用34球才解決危機。阿契的崩盤，是凱許意料之外的事，他也稱讚費城人打者們，沒跟阿契交手很多次，但出棒毫不猶豫，沒有錯過太多機會。

阿契4上被克勞福(J.P.Crawford)轟陽春炮，失掉第7分，辛苦的用80球投完4局後退場；阿契投4局被打8安失7分，投球局數、投球數、失分，皆為個人本季單場新低，賽後自責分率從5.94暴漲到7.84；開季至今，阿契先發投了4場，場場挨轟。

「很遺憾，不管比賽結果，我向來至少能把局數拉長，但這場卻沒做到。」談到崩盤，阿契不多做解釋，「我已經取得2好球，按照過往，我是能拿到出局數，但今晚卻做不到...我沒有盡本分阻止他們，全是我的錯，我會記取教訓，不會再重蹈覆轍。」

阿契失控，讓光芒早早就處落後劣勢；艾瑞耶塔手握8分優勢，投得更加得心應手，本季第2場先發投6.2局被打7安、失3分，繳出優質先發。有艾瑞耶塔好投領軍，費城人一路壓著光芒打，毫無懸念帶走勝利，將連勝延續到第5場，艾瑞耶塔轉隊後首勝入袋，阿契吞本季首敗。

開季前，光芒原本設定用牛棚車輪戰，取代啟用第四和第五號先發，僅阿契、史奈爾(Blake Snell)和法瑞亞(Jake Faria)是固定先發；然而，想執行這個計劃，前提是他們3人得把局數投長，但至今他們總計先發10場，只有阿契有2次投到第6局的紀錄，僅1場優質先發。

(中時電子報)