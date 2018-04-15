越女吸毒超標6倍 狂飆撞翻警車

保安大隊特勤中隊警車被越南籍黎姓女子轎車撞翻、擋風玻璃碎裂、零件掉落。（張妍溱攝）

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越南黎姓女子轎車車頭全毀。（張妍溱攝）

台中市街頭5日發生驚險警開槍追逐案，保安大隊特勤中隊員警見對方欲衝撞警車情急下連開3槍，打中越南籍34歲黎姓女子轎車，車子失控撞警車再撞中央分隔島，黎女疑因未繫安全帶，頭部重創、顱內出血，昏迷指數3；經抽血檢查，黎女體內有嗎啡及安非他命反應，閾值為1800ng∕mL超標6倍，警依毒品、妨害公務和毀損罪嫌偵辦。

實在太誇張！警方指出，黎姓女子當天吸毒後開車，經過北區中清路與英才路口時，竟違規跨越雙白線逆向行駛，發現後頭有警車更一度闖紅燈加速逃逸，員警鳴笛示意黎女停車，警車追逐至西區博館一街和民權路口，黎女意圖衝撞警車，員警朝黎的車輪胎連開3槍，打中左後輪胎，車輛瞬間衝向警車再自撞中央分隔島停下。

警方表示，警車當時被黎女的車撞翻，車內小隊長丁鵬揚和許姓警員都受傷，逮捕受困車內、頭部重創的黎女，許員因頭部受傷送醫縫7針，在車上查扣16．5克海洛因和1．8公克安非他命，還有摻有海洛因香菸，警方查出黎有毒品和偽造文書等前科。

黎女胞姊15日從越南趕到台灣至醫院探視時表示，妹妹15年前嫁到台灣，5年前離婚，離婚後未與家人聯繫沒想到會出事。警方指出，黎女當時「毒駕」疑似因未繫安全帶，頭部受到重創，目前仍在醫院急救，呈現重度昏迷，無法製作筆錄。

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(中時)

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