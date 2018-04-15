最吸引外國人的中國城市！上海連續6年第一

2018年04月15日 13:49 旺報 林永富

由中國國家外國專家局「2017魅力中國—外籍人才眼中最具吸引力的中國城市」評選結果14日發布，上海再次排名第一，連續6年排名第一。本次評選中位列前10的城市依次是：上海、北京、合肥、青島、深圳、杭州、蘇州、成都、南京、廣州。

「魅力中國—外籍人才眼中最具吸引力的中國城市」評選，自2010年開始。評選設有政策環境、政務環境、工作環境、生活環境4個一級指標，並在4個一級指標下分設海外人才引進及評聘政策、權益保障政策、創業扶持政策、在華身份相關政策、政策資訊獲取便利性，相關事務辦理流程、政務人員工作品質、相關機構配置，工作及創業環境、升遷發展機會、薪酬待遇、國際化氛圍與多元文化，人居自然環境、城市發展規劃、醫療衛生環境、子女教育環境、社會公共文明、城市包容性18個二級指標。

本屆評選活動自2017年11月啟動至2018年2月，共蒐集在華工作外國專家選票4066張、網路選票25494張。外籍專家評委團隊由諾獎得主、中國政府友誼獎獲得者、「千人計畫」外專項目入選專家等68名高端外國專家組成，其中包括4位諾貝爾獎獲得者——荷蘭籍理論物理學家、1999年度諾貝爾物理學獎得主傑拉德．特．胡夫特（Gerardus t Hooft），以色列和瑞士籍生物化學家、2004年諾貝爾化學獎獲得者、2011年中國政府友誼獎獲獎專家阿夫拉姆．赫什科（Avram Hershko），以色列籍化學家和材料科學家、2011年諾貝爾化學獎獲得者達尼埃爾．謝赫特曼（Danny Shechtman），俄羅斯裔荷蘭與英國籍物理學家、2010年諾貝爾物理學獎獲得者、中國科學院外籍院士安德烈．海姆（Andre Geim），諾獎得主參與評選的人數達到歷年之最。

(旺報)