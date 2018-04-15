NBA》唯一「下剋上」！一眉哥領鵜鶘力挫拓荒者

2018年04月15日 13:04 中時電子報 黃及人

季後賽開打首日唯一「下剋上」，出現在西區第3種子拓荒者與第6種子鵜鶘的對決！鵜鶘險些浪費領先19分優勢，仍靠「一眉哥」安東尼戴維斯讀秒階段4罰全進，驚險以97比95氣走地主拓荒者，爆冷搶下季後賽首勝，也是一眉哥生涯季後賽第1勝。

鵜鶘上半場徹底封鎖拓荒者「雙槍」，讓利拉德、麥科倫上半場竟然投15中1、合計只拿3分，鵜鶘趁機靠著第2節一波14比0猛攻，擴大領先差距到兩位數，甚至打到第3節，鵜鶘一度擴大領先差距到19分，拓荒者看來大勢不妙。

幸好拓荒者雙槍及時回神，逐漸把落後差距縮小，甚至麥科倫最後59.7秒投進三分外線，比數變成92比93緊張局面，可惜利拉德雖有機會超前比分，卻沒辦法製造犯規，反而讓安東尼戴維斯搶下籃板，最後12.4秒兩罰俱中。

拓荒者下波進攻交給康諾頓切入上籃，卻遭哈勒戴賞了麻辣鍋，也讓安東尼在最後4.9秒再獲兩罰機會，這次還是兩罰俱中，確保鵜鶘保住難得的季後賽客場勝利，就算麥科倫槍響同時投進三分球，卻已經早就無力回天了。

安東尼戴維斯是鵜鶘爆冷贏球的頭號功臣，他拿全場最高35分，另加14籃板、4火鍋，哈勒戴也有21分，米洛提奇16分、11籃板，隆多貢獻17助攻；拓荒者以麥科倫19分最高，利拉德18分，可惜兩人手感回溫太慢了。

(中時電子報)