回應九陽真經 網友：賴神認了卡管藏鏡人 真逗！

2018年04月15日 13:16 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

卡管歹戲拖棚嗎？或是另齣江湖比武的好戲登場？教育部長潘文忠演不下去，昨(14)日掛冠求去，當事人管中閔在臉書引述金庸九陽真經回應，未料行政院長賴清也親回對子，一旁看戲網友看出端倪說，賴清德自己跳出來回應，等於坐實了他就是卡管的幕後藏鏡人。

管中閔昨日引述九陽真經：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」作為心情的寫照，賴清德則引述九陽真經下兩句：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」。賴神未多做解釋，僅笑稱最高境界只能意會不能言傳。

管中閔、賴清德兩方猶如江湖中人對峙，一旁觀眾看得開心，網友更在PTT熱議，比畫起兩人的應戰功力。有網友觀此好戲幫畫重點，在賴清德看似不經意的回應中，其實已透露他在卡管扮演的角色。

網友留言點出箇中奧妙，「賴清德等於自己跳出來承認自己是藏鏡人，真逗這傢伙」、「看來應該知道背後是誰在主搞了」、「行政院長親自出馬」、「賴功德跳出來回應 不就承認自己就是卡管的上級」、「賴清德自己忍不住跳下來批鬥，真正坐實了政治力介入校園自主」、「管爺發fb沒問你，你去接話個屁，還說接任的人會在潘仔的基礎上繼續處理，不就坐實了自己就是背後黑手之一，蠢到家了」。

有人則直接定位賴揆就是卡管案導演，「看來，卡管案導演還要導演續集，民眾請繼續觀賞。」、「派出卡管最強打手賴功德了，這場戲越來越精彩」、「幕後二把手終於現身了 一出場便以挑釁起端 管爺事件看來還有的拖棚」。

(中時電子報)