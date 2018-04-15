愛在四方 苗栗家扶認養人及認養童「相見歡」

2018年04月15日 13:46 中時 李佳玲

甘秋桃小姐（中）在苗栗家扶認養6個孩童，是特別出席家扶中心活動面對面鼓勵孩子不畏逆境奮發向上。(李佳玲攝)

苗栗家扶中心15日上午在竹南四方牧場舉辦認養人及認養童「相見歡」活動，除了讓彼此連繫情感，認養童也能藉此見到默默在背後幫助他們的認養叔叔、阿姨。認養人不僅在旁鼓勵小朋友，小朋友也寫了愛心小卡給幫助他們的叔叔、阿姨，場面相當溫馨。

家扶中心主任湯鳳琴表示，至2018年4月為主，家扶中心提供縣內974戶家庭，1,901位弱勢兒少家庭經濟扶助，總計有4,535位認養人每個月穩定提供兒少經濟上的協助。

在扶幼的路程上，有一群來自各行各業的夥伴，除了出錢出力之外，更廣為弱勢兒少謀取福利。目前共有55名扶幼委員持續為弱勢家庭盡一份心力。每年度扶幼委員會籌措經費，讓中心辦理各項扶幼工作。此外，有13名扶幼委員，除協助苗栗家扶推展扶幼工作，更自發性擔任認養人，每個月提供經濟上的協助，讓弱勢兒少在生活及就學上得以穩定、安心。

其中，甘秋桃小姐從2014年起擔任中心扶幼委員，並在當年擔任認養人，總計認養6名孩童。甘秋桃相當關心及重視扶助孩子的生活照顧與教育，總是特別出席家扶中心活動面對面鼓勵孩子不畏逆境奮發向上，更多次贊助全新腳踏車讓孩子安心上學、提供獎學金鼓勵孩子展現自我表現才藝，是家扶中心孩子們心目中的天使阿姨。

湯鳳琴表示，每一個家扶中心的孩子接受認養人的幫助，可能從扶助開始到畢業自立都與認養人素未謀面，孩子僅能透過定期的書信向認養人表達生活與學習近況，對於認養叔叔或阿姨的長相都在孩子的腦海中想像。因此，苗栗家扶中心每年辦理相見歡活動，希望安排認養人與認養童見面的機會，為彼此創造不一樣的回憶與情感連結。

(中時)