與神同行 今天開始廟會不一樣

2018年04月15日 13:23 中時電子報 綜合報導

圖/旨德宮提供。

「誰說廟會只有野台戲！」現年32歲的年輕企業家、同時也是台北武德旨德宮宮主郭柏均這樣說。由郭柏均所帶領的紅柿子數位影音團隊，為了讓年輕人擺脫對傳統廟會遶境、酬神的刻板印象，將以往傳統的廟會活動加入年輕人所喜愛的現代文創、流行音樂的元素結合現今流行音樂祭模式，並邀請多位藝人表演團體參與盛宴，打造不同以往的宗教慶典，創下內湖區首次以戶外音樂會型態所舉辦的《咱的武財公文化音樂祭》活動。

讓神明等待了31年

郭柏均表示，父母是慈濟會員，自己也沒有拿香拜拜的習慣，會成為台北武德旨德宮的宮主、一切都是神明的安排，「一直以來，都有個聲音要我去請『財神』；直到某一年，我去了一趟北港武德宮，擲了三個聖筊、便將武財神分靈請回來供奉。」想不到接下來的三個月內、郭柏均不斷夢到「旨」與「示」二字，但他始終不明其中的意義。

直到2017年農曆9月中，郭柏均再次前往北港，該廟的主委問他的年紀，他回答31歲，主委這才給他看了一篇武財神剛示下的鸞文，上面寫著「武示財尊濟萬民，待生三一春秋冬。」他才明白，原來「武示財尊」等了他31年，於是他在今年初正式請旨回來台北、宮名取名為「台北武德旨德宮」。

武財神吸引科技新貴前來參拜

迎回武財神後，郭柏均在位於內湖路一段的公司內搭建「旨德宮」的臨時行館；一開始在公司內安座武財神分靈，郭柏均只是為了讓公司內部同仁也可以參拜，」之後參拜的信眾越來越多，當地居民外、內科員工等參拜者眾，「為了避免打擾附近居民的居住品質，於是我向武財公發願、為祂建廟，認真地尋找適合的地點、準備蓋一做武財神廟，讓民眾能夠有更大的空間向武示財尊參拜，也讓祂有個安座的家。」

發願為武財公建廟 舉辦音樂祭打響知名度

幾經尋覓，最後「武示財尊」屬意大湖公園旁一處2400坪、正對台北101的地點安身，正好今年農曆3月15日（按：國曆4/30）適逢天官武財神誕辰，因此郭柏均決定辦一場盛大的祭典：「 我們希望這次的祭典跟過去的廟會活動不一樣！」郭柏均決定在廟址預定地附近的大湖公園、搭建一座高12米、寬10多米的主舞台，並邀請文創產業與音樂人共同參與這個結合文創、音樂的廟會饗宴，讓更多民眾能看到不一樣的全新進化宮廟文化盛會。

(中時電子報)