MLB》頂著雪花作戰 天使摘締隊史新猷的一勝

2018年04月15日 13:32 中時電子報 蔡銘仁

堪薩斯溫度驟降，自深夜開始，天空不時有雪花飄下，天使今(15日)和皇家交手時，現場溫度僅華氏42度(約攝氏5度)，但近況火燙的天使，可沒被低溫擊倒，大谷翔平休兵備戰先發，卓奧特(Mike Trout)挺身而出，開轟率隊5比3贏球，打出隊史58年來最佳開季戰績。

開賽前三小時，不少天使球員紛紛穿起禦寒衣物，僅老將普侯斯(Albert Pujols)不怕冷，仍照平常的樣子出賽。儘管天氣冷，天使打線仍兇猛，沃畢納(Luis Valbuena)和厄普頓(Justin Upton)接連轟陽春彈；5上2出局一壘有人，換卓奧特炸裂439英呎的左外野2分炮。

天使靠著3轟，前5局取得4比0領先；卓奧特轟出本季第6轟，全壘打數追平國民的哈波(Bryce Harper)，並列聯盟全壘打王。天使打線發威，先發理查茲(Garrett Richards)前5局沒給皇家太多機會，僅被打1安，但5下遇亂流，保送加暴投失掉1分。

理查茲6下保送首名打者後退場，他只用73球，其實有往下投的空間，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)解釋，關鍵在5下的亂流，「他展現很好的投球機制，球也很不錯，但突然間，一切失去控制，也導致5下出現不少狀況，讓他投得很辛苦，但前4局投得很棒。」

天使適時換投，接替的後援投手力保不失，讓理查茲取得勝投資格；不過，皇家可不願輕易讓出勝利，7下和8下連趕2分，追到僅2分差。最後9下，「守護神」米德頓(Keynan Middleton)登板守成，漂亮演出三上三下，擋住皇家反撲，守住勝果。

天使將連勝延續到第7場，至今戰績13勝3敗，是自1961年創隊以來，最佳隊史開季戰績。面對惡劣天氣，卓奧特直言，他很熱愛雪，但在情況下打球，確實很艱困，「天氣很冷，一切都是挑戰，這對我們而言，是重要的一場勝利。」

(中時電子報)