羅志祥控陸節目惡意剪輯 爆氣要求道歉

羅志祥擔任大陸真人秀導師，卻因節目剪輯招黑。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

「小豬」羅志祥近日擔任大陸綜藝節目《這！就是街舞》導師，將自身經驗傳授給學員，不過近期一連2集，節目把他塑造成出言不遜，導致和其他戰隊衝突加劇，今(15日)他的工作室也發聲明，要求節目組公開道歉。

小豬工作室發文，他參加這個節目的初衷，就是希望讓更多人了解、喜歡街舞，也希望這些優秀舞者能被更多人熟知，不過近2集的剪輯，節目方卻不管現場錄製的實際情況，剪輯出來的正片「帶有強烈的情緒誤導」，而把他符合情理與邏輯的行為與表現刪掉，讓他受到負面輿論。

「我們無法得知這樣的剪輯用意為何，但我們強烈譴責這樣故意製造矛盾，引導不良情緒，違背藝人初心，罔顧藝人配合的行為。」他們要求節目組公開道歉，並妥善處理因為惡意剪輯帶來的問題。其實，羅志祥在節目中，不吝於給其他戰隊成員讚美、指導及建議，所以這樣斷章取義的剪輯，讓他的粉絲也相當不滿，紛紛要節目還他清白。

羅志祥隨後也轉發工作室貼文，透露因為上一期節目，被網友罵了，揹黑鍋的他選擇容忍，但這一期更過分，前後剪輯顛倒，讓他忍不下去，希望可以得到節目對他們的尊重。

羅志祥聲明全文：

羅志祥先生在與《這！就是街舞》節目的合作中，從始至終抱著認真負責的態度全力配合節目的各項工作，工作室也一直積極友善地與節目方進行溝通。

出道24年，羅志祥先生視舞蹈為生命。讓更多人了解街舞、喜歡街舞，讓優秀的舞者為更多人熟知，是羅志祥先生參加節目的初衷。

我們很遺憾，在最近兩期的節目當中，節目方罔顧現場錄製的實際情況，在成片中刪減了羅志祥先生符合情理與邏輯的行為與表現，節目成片帶有強烈的情緒誤導，由此帶來的負面輿論已經嚴重影響到藝人的名譽，造成了巨大的傷害。

我們無法得知這樣的剪輯用意幾何，但我們強烈譴責這樣故意製造矛盾，引導不良情續，違背藝人初心，罔顧藝人配合的行為。

鑒於此，羅志祥先生及工作室要求節目方公開道歉，並妥善處理近兩期節目剪輯所帶來的問題，給藝人也給觀眾一個交代。認真是對舞台的尊重，這種尊重不應該因任何理由被褻瀆。

以舞為魂，以誠立身。

初心不改，方得始終。

(中時電子報)

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