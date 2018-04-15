2018聚星盃春季射箭錦標賽 台北市西湖射箭場登場

反曲弓挑戰70m遠靶，考驗射手眼力與準度。（台北市射箭多元發展協會提供

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較少在比賽場出現的150公尺「地」靶競賽。（台北市射箭多元發展協會提供）
各路射箭高手齊聚西湖射箭場。（台北市射箭多元發展協會提供）
造型特殊的日本和弓，也參加此次聚星盃春季賽，圖為長年推廣射箭運動的阿丹教練（右），與台灣弓道協會發起人劉秉政（左）。（台北市射箭多元發展協會提供）
各個項目獲獎者合影。（台北市射箭多元發展協會提供）

2018年台北市射箭多元發展協會聚星盃春季射箭錦標賽，在台北市西湖射箭場舉行。賽程組別計有反曲弓公開組(70M)、複合弓公開組(50M)、裸弓組(40M)、傳統弓組(40M)及傳統弓新人組(20M)等項目。

台北市射箭多元發展協會總幹事謝富元勉勵所有與會的選手分享自己修習之經驗與得益與大眾，進而提升運動員的社會價值，而這聚星盃的舉辦，就是要將各地修習者如點點星光聚集起來，為眾人照耀出以「射」為實踐之法的人生態度。

本次賽事之另外一個亮點，特別安排了一項在臺灣地區鮮少有能舉辦的「地靶射箭」；其競賽為自發射點至目標距離150公尺之地面靶射箭方式。選手需由高角度之計算發射，以超大拋物線將箭由高空飛落，插進一個畫設在地平面的圓圈之中。同時，西湖射箭場亦於現場提供現代弓射手可使用之傳統弓及裸弓十數把，供現場選手挑用，也同時分享不同弓種所能帶來的樂趣。

雖不時有天公不作美造成賽事一度中斷，但各種的阻礙，卻無損各組射手強烈熾盛的鬥志。

賽後各項成績如下：反曲弓70米，冠軍莊育光，亞軍詹齊恩。複合弓50米，冠軍林文裕，亞軍陳昱宏。裸弓40米，冠軍曾銀生，亞軍林萬益。傳統弓40米，冠軍宋邦彥，亞軍莊嘉仁。傳統弓新人組，冠軍蘇昱彰，亞軍陳捷元。

(中時)

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