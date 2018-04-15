摘星青年事業版圖前進東京 林佳龍讚台中之光

台中市長林佳龍日前曾到訪光復新村，向林郁青學習羊毛氈做法。（盧金足攝）

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林郁青在臉書開心分享，獲亞洲手創展Pop Up Asia推薦，將到日本東京開設海外工作坊實現夢想。（翻攝臉書）
台中市長林佳龍在林郁青臉書留言支持表示，「您也教過我做羊毛氈，也是我的師父，現在能到日本開課，成為台中之光，感到無比榮耀。加油！祝福您。」（翻攝臉書）

台中市府勞工局補助創業的摘星青年林郁青，獲亞洲手創展Pop Up Asia推薦，成為首位前進東京開工作坊的摘星青年，曾至光復新村向林郁青學藝的市長林佳龍，欣慰又驕傲林郁青創業版圖擴大到東瀛，稱讚「台中之光！」

摘星青年發光發熱！林郁青2015年獲市府摘星計畫入選進駐光復新村成立「樂洋羊毛氈專門店」，她開心在臉書分享，獲亞洲手創展Pop Up Asia推薦，到日本東京開設海外工作坊實現夢想，在日本東京的設計師工作坊─Makers Base開設羊毛氈課程。

林郁青表示，盡管東京很遠、機票很貴，但在海外開設工作坊一直是夢想中想完成的事，這次終於快要成行了！

林佳龍力挺摘星青年，日前曾到訪光復新村，向林郁青學習羊毛氈做法，看到林郁青在臉書PO文分享喜訊，對她實現夢想與有榮焉，並在她的臉書留言支持表示「您也教過我做羊毛氈，也是我的師父，現在能到日本開課，成為台中之光，感到無比榮耀。加油！祝福您。」

「那天教市長做羊毛氈的畫面還歷歷在目呢！謝謝市長的鼓勵，樂洋會在光復新村這個基地繼續努力成長的。」林郁青也回文林佳龍的祝福。

市府勞工局長黃荷婷表示，台中市「摘星計畫」除首年有租金全額或半額減免外，還有競爭型創業經費補助，摘星青年林郁青104年獲市府摘星計畫入選進駐光復新村，成立「樂洋羊毛氈專門店」，克服傳統羊毛氈易變形以及不易量產的缺點，改以毛氈布為主要素材，設計出系列毛氈袋包等商品，希望能將羊毛氈設計融入生活之中，並成功推廣羊毛氈文創作品。

樂洋在光復新村進駐兩年來，市府安排專家學者進行個別化實地輔導，認同及讚賞樂洋的手創能力，也提供價格定位及通路合作意見，樂洋從去年起與台中太平東信協會合作，教銀髮族學習手作羊毛氈。今年更在台北松菸、台中誠品快閃設櫃，讓更多的人看到樂洋，也讓更多的人看到光復新村有一個很棒的創業基地。

(中時)

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