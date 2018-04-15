中市警3分局 「仿真毒品校園巡迴宣導」開跑

員警台上向現場約1800餘名學生們說明「仿真新興毒品」。（張妍溱翻攝）

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台中市政府警察局第三分局自4月初開始進行10所高中及大學校園巡迴宣導，11日由百年老校臺中家商開始，在陳仕諺分局長率領高副分局長、偵查隊隊長、交通組組長、轄區立德派出所所長等幹部至校園拜訪校長林怡慧，利用該校學生週會時間辦理反毒與交通安全宣導，向現場約1800餘名學生們說明「仿真新興毒品」如：毒巧克力、毒糖果、毒果凍等，提醒學生拒絕並遠離毒品。

員警輪番精彩認真宣導，台下同學反應熱烈，每位同學心中反毒與交通安全知識收穫滿滿，有學生表示，常聽說毒品不是什麼好東西，叫我們絕對不要碰，但反毒宣導中看到仿真毒品經員警深入淺出講解，感到十分震撼，原來毒品不僅造成個人身體上的危害，還會摧毀一個家庭及自己的未來。

分局長陳仕諺表示，近年來青少年吸毒人數日益增加，青少年易受周遭環境及同儕影響，因好奇心及在朋友鼓吹慫恿下而試用毒品，殊不知，往後的日子將嚐盡毒品所帶來的煎熬，人生就此黯然失色。

新興毒品通常以各種型態「變裝」充斥市面，諸如咖啡包、糖果、果凍等型式，具有群聚、公開、流通、便宜、流行等特性，致使青少年因好奇而使用的狀況漸多，社會治安問題相對增加，因此教導青少年朋友如何識毒、拒毒，以防制各類毒品濫用，已成當前重要課題。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

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