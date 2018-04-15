川普打敘利亞　竟是為了這些原因！

2018年04月15日 14:32 中時電子報 何宜玲

美英法日前聯手針對敘利亞展開軍事攻擊，上圖為攻擊前的敘利亞衛星照片，下圖為遭到攻擊後的衛星照片。(圖/美聯社)

美國總統川普日前反覆聚焦、又模糊敘利亞攻擊時間點以後，突然決定針對敘利亞發動精準打擊，震驚全球。他下令發動攻擊敘利亞以後，首都大馬士革立刻傳來爆炸消息，讓外界擔心是否即將引爆三戰。

上海外國語大學的中東問題專家趙偉明解讀了川普在猶豫之際，究竟為什麼選擇突然在這個節點，攻打敘利亞，其中一個重要的原因，就是為了轉移全球人民緊盯他在「通俄門調查」的注意力。另外，則是美國希望安撫中東盟友和國內鷹派，採取了「退2步進1步」的軍事策略。這些原因讓川普選擇果斷開打敘利亞。

《界面新聞》稍早針對川普打擊敘利亞專訪中東專家趙偉明教授，他認為美國針對敘利亞的打擊層次可能有3個：第1種是一次性打擊，打完就結束。第2種是針對目標進行連續多天的打擊。第3種則是擴大性的普遍攻擊。但就目前美國打擊的狀況來看，僅停留在第1層次。似乎無意擴大整個軍事行動，那麼川普為什麼還是要打敘利亞呢？

上海外國語大學教授、中東問題專家趙偉明解讀說，他認為川普是基於美國國內的政治情勢需要，因為目前通俄門調查的如火如荼，全球媒體緊盯調查發展，讓他難以喘息，他需要藉此轉移大家的注意力。因此，針對川普個人而言，這是最重要的出發點。

另外，川普一貫主張中東緊縮策略，日前甚至表達了撤軍的念頭，因為敘利亞目前在俄羅斯和伊朗的支持下，美軍在敘利亞面臨邊緣化的窘境，因此他在這個節點開打，將會實現美國「退2步進1步」的軍事戰略。

也就是說，川普想從敘利亞撤軍，但是美國國防部和國內鷹派不見得願意讓步。並且，中東盟友以色列和阿拉伯也不願意美軍離開。為了安撫他們的意見，就算最後川普堅持真的打算撤軍了，目前軍事攻擊敘利亞政府目標恰巧就安撫了國內的強硬派和國外盟友，兩全其美。

報導分析，川普在國內政治情勢逼迫，以及與中東盟友意見相左的情況下，選擇在這個時間點展開敘利亞攻擊，也許對他個人而言就是最有利的！

(中時電子報)