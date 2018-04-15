稱靠改槍過當軍人癮 男礁溪租屋處宛若兵工廠

台北市刑大偵一隊在宜蘭查獲賴姓無業子改造槍枝。〔警方提供〕

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警方清點改造槍枝、零件以及改造工具等證物。〔警方提供〕

家住礁溪的賴姓無業男子，長期來涉嫌以改造槍枝販售營生，台北市刑大偵1隊幹員經多日布線追查，日前循線持搜索票在賴嫌與女友租住處查獲改造手槍成品及半成品共3支，以及海洛因、安非他命毒品，賴嫌自稱因沒當過兵，所以改槍來過過軍人癮，否認改槍販售圖利，但警方發現賴某及女友都沒工作，懷疑兩人就是靠賣槍維生。

台北市刑大偵一隊是在月前接獲線報指稱，宜蘭礁溪有一名綽號「阿成」的男子，私設地下工廠從事改槍出售，並藏身在出租套房內掩人耳目，警方經蒐證確實向宜蘭地方法院聲請搜索票，前往礁溪鄉德陽路賴嫌租住處搜索，當場查獲改手槍成品1支、半成品2支、子彈29顆、槍管4支，改造工具1批，以及海洛因、安非他命毒品。

警方在監控賴嫌過程中，得悉他長時間來都專門從改造槍枝，並以每把5萬元價格販售，但賴嫌到案後矢口否認，賴嫌辯稱他因沒當過兵，對於軍事武器很感興趣，所以才改造槍械來過過癮，他也曾試射改造槍枝。

但警方發現，43歲的賴嫌雖是礁溪在地人，但卻不住在老家，而與女友一起租小套房同住，賴嫌與女友目前都沒有固定正職，顯然靠著不法勾當營生，除將賴嫌依法送辦外，並深入追查改造槍枝去向。

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(中時)

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