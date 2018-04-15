走過血淚辛酸 血友病患者是社會有用的人

2018年04月15日 14:43 中時 陳志祥

有「台灣血友病之父」的沈銘鏡談到台灣血友病的治療史，忍不住提及以前血友病患者的辛酸，有人要為此病賣掉房子，因為要從日本進口很貴的藥劑，有抗體的人更慘，每年醫藥費上千萬元，要燒掉好幾間房子。

有房可賣還是小事，不小心連命都要丟了，台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添指出，在1980年代凝血製劑遭愛滋病污染，造成血友病治療黑暗期，走過風暴，現在有了基因工程的產品、長效藥劑，血友病的治療沒問題。

血友病是遺傳性的血液凝固異常疾病，常見X染色體出問題，因此發生在男性第八、第九對染色體為主，目前國內約有1300名病患，患者受傷、開刀就會血流不止，甚至危及生命，也因為平時無故出血、引起肌肉關節腫疼痛，產生關節變形。

一般外界與血友病患者對疾病認知不清，造成病況控制不佳，2016年統計全台重度A型病友平均每年出血次數13次，遠高於國際研究機構建議的2次以內，彭慶添表示，主要是病友對於醫囑的順從性不足，病友需要再教育。

台灣的血友病治療已經脫離需求性治療，改為定期注射固定劑量的凝血因子，彰化基督教醫院血液腫瘤科主治醫師林敬業說，血友病A型1周要打2至3次針，1年多達150多次，這對治療有困難度，幸好有了長效藥物可以大幅減少打針次數，改善患者生活品質。

沈銘鏡表示，長效藥物是治療血友病的里程碑，現在30歲以下的血友病患者已經看不到坐輪椅、拿拐杖，他們獲得不錯的預防性治療後，可以參加各種活動，唸大學、成為博士生都有，已是社會有用的人。

(中時)