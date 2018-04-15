擬懲俄羅斯、伊朗！ 傳川普曾想更大規模攻擊

2018年04月15日 14:44 中時電子報 蔡萱

美軍晚間對敘利亞多個目標發射戰斧飛彈。(圖/美聯社)

美國總統川普13日在時隔一年後，聯手英法再次向敘利亞發射多達105枚戰斧飛彈，以報復敘利亞阿薩德政權對平民使用化武。如今傳出川普本想發動更大規模的行動，要求軍方提出懲罰對支持敘利亞政權的俄羅斯及伊朗的軍事選項，最後遭國防部長馬提斯阻止。

華府知情官員透露，川普曾要求軍方在考慮對敘利亞的軍事選項時，也要提出包括懲罰長期支持敘利亞的俄羅斯及伊朗的行動，來表達他對俄國總統普丁的不滿及憤怒，但遭國防部長馬提斯等軍方反對，他們擔心此舉可能會讓美俄衝突升級。

《華爾街日報》也揭露，馬提斯（James Mattis）上周在國安會議中，對川普表示希望有更多阿薩德政權對敘攻擊的證據，美國再發動攻擊。且他在過去2天內已經取消了美軍2次對敘的軍事行動機會，包括一次原訂在12日晚間發動的軍事行動。馬提斯謹慎的態度主要是擔憂，如果只是美軍只是發動了一場軍事打擊秀，對緊張局勢並無益處。

其實川普上個月底才公開表示要將美軍從敘利亞撤出，但在看過這次敘利亞平民遭化武攻擊的照片後，他態度大變在推特上威脅俄羅斯美軍隨時美軍導會發射飛彈。

《紐約時報》報導，美國軍方高層曾擔心在地中海的驅逐艦，會成為俄羅斯報復的目標，不過也有官員認為俄羅斯及伊朗不會直接對美軍發動軍事行動反擊，而是可能會針對美軍發動網絡攻擊，包括封鎖美軍在中東的通訊。

(中時電子報)