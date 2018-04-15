擬懲俄羅斯、伊朗！ 傳川普曾想更大規模攻擊

美軍聯手英法在14日發射合計多達105顆飛彈，對敘利亞發動攻擊。(圖/美聯社)

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中時電子報
美軍晚間對敘利亞多個目標發射戰斧飛彈。(圖/美聯社)

美國總統川普13日在時隔一年後，聯手英法再次向敘利亞發射多達105枚戰斧飛彈，以報復敘利亞阿薩德政權對平民使用化武。如今傳出川普本想發動更大規模的行動，要求軍方提出懲罰對支持敘利亞政權的俄羅斯及伊朗的軍事選項，最後遭國防部長馬提斯阻止。

華府知情官員透露，川普曾要求軍方在考慮對敘利亞的軍事選項時，也要提出包括懲罰長期支持敘利亞的俄羅斯及伊朗的行動，來表達他對俄國總統普丁的不滿及憤怒，但遭國防部長馬提斯等軍方反對，他們擔心此舉可能會讓美俄衝突升級。

《華爾街日報》也揭露，馬提斯（James Mattis）上周在國安會議中，對川普表示希望有更多阿薩德政權對敘攻擊的證據，美國再發動攻擊。且他在過去2天內已經取消了美軍2次對敘的軍事行動機會，包括一次原訂在12日晚間發動的軍事行動。馬提斯謹慎的態度主要是擔憂，如果只是美軍只是發動了一場軍事打擊秀，對緊張局勢並無益處。

其實川普上個月底才公開表示要將美軍從敘利亞撤出，但在看過這次敘利亞平民遭化武攻擊的照片後，他態度大變在推特上威脅俄羅斯美軍隨時美軍導會發射飛彈。

《紐約時報》報導，美國軍方高層曾擔心在地中海的驅逐艦，會成為俄羅斯報復的目標，不過也有官員認為俄羅斯及伊朗不會直接對美軍發動軍事行動反擊，而是可能會針對美軍發動網絡攻擊，包括封鎖美軍在中東的通訊。

(中時電子報)

文章來源：Mattis Tries to Put Brakes on Possible Syria Strike, to ‘Keep This From Escalating’

文章來源：Mattis warns Trump about Syria risks

文章來源：Donald Trump Syria airstrikes 'BLOCKED' by James Mattis in attempt to stop World War 3

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