2018年04月15日 15:08 中時 許家寧

史坦堡縣長羅特（左三）體驗搗麻糬，一旁縣長傅崐萁搗到汗水直流。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁稱讚德國人酒量極佳，就連縣府原民處長都醉掛。（許家寧攝）

和賴揆較勁拚觀光？傅崐萁與德史坦堡締盟。

賴揆周末率隊來花蓮「拚觀光」，不讓賴清德專美於前，花蓮縣長傅崐萁與德國史坦堡縣締為姊妹市，更宣布今年將派出小留學生赴德交流，傅崐萁與史坦堡縣長卡爾•羅特（Karl Roth）兩人互搗麻糬、牽手大跳豐年節舞曲，較勁意味濃厚。

花蓮縣政府在15日與德國史坦堡縣相互簽訂國際友好城市備忘錄，縣長傅崐萁稱讚去年率團訪問史坦堡，驚訝當地美景如畫，不亞於花蓮，堪稱全德國最漂亮的城市。而且人均所得與生活品質為該國拔萃，對於當地每個人皆力行環保留下良好印象。

鄰近德國大城慕尼黑南方的史坦堡縣，因知名史坦堡湖得名，該縣面積與人口約為花蓮十分之一，產業與文化兼容並蓄，傳統手工業除中世紀以來修道院釀造出德國最好的啤酒，同時航太工業發達，縣內生產製造32個衛星，有如美國休士頓太空中心。

傅崐萁說，感謝史坦堡縣長、副縣長、議會三大黨團主席與縣政團隊這次率團來到花蓮參訪，希望兩地透過拓展交流，彼此增進友誼、彼此學習，預計今年也規畫能讓花蓮孩子到德國看一下，交流德國先進的教育、文化與體育，互相提升成長。

簽訂儀式過後，傅崐萁拉著卡爾•羅特的手大跳「吼嗨呀！」還一同體驗阿美族傳統搗米「米薩杜侖」，雙方官員互相搗麻糬，盼情誼像「麻吉」般黏到化不開；羅特表示，花蓮景色優美、人民熱情，也邀請原住民小朋友赴德交流，史坦堡樂於作為花蓮通往歐洲的橋樑。

(中時)

花蓮與史坦堡縣雙方交換紀念禮物。（許家寧攝）

德國史坦堡由縣長、議會黨團主席共同簽屬協議。（許家寧攝）

史坦堡官員敲擊木鼓，玩得相當開心。（許家寧攝）

原住民載歌載舞，歡慶花蓮與德史坦堡締結姊妹縣。（許家寧攝）

會後傅崐萁（右三）與羅特（右五）等人一同牽手跳舞，相當歡樂。（許家寧攝）

花蓮縣15日與史坦堡縣簽訂國際友好縣市備忘錄，拓展交流。（許家寧攝）