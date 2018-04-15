一起玩泡泡！新北潑水節打造歡樂泡泡趴

「2018新北市潑水節」今（15日） 於中和區華新街登場，首次打造歡樂泡泡趴。（葉書宏攝）

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「2018新北市潑水節」今（15日） 於中和區華新街登場，首次打造歡樂泡泡趴。（葉書宏攝）
「2018新北市潑水節」今（15日） 於中和區華新街登場，首次打造歡樂泡泡趴。（葉書宏攝）
「2018新北市潑水節」今（15日） 於中和區華新街登場，首次打造歡樂泡泡趴。（葉書宏攝）
「2018新北市潑水節」今（15日） 於中和區華新街登場，首次打造歡樂泡泡趴。（葉書宏攝）

「2018新北市潑水節」今（15日） 於中和區華新街登場，首次打造歡樂泡泡趴，以兒時童趣 「泡泡」作為主題，滿天飛舞的泡泡，為現場營造出療癒幸福感，造成萬人空巷齊聚華新街玩泡泡的奇景，行經華新街的民眾幾乎無法全「乾」而退。

新北市長朱立倫也現身活動會場與緬甸高僧一同進行灑淨儀式，為民眾祈福，同時也接受民眾的潑水祝福。市長朱立倫表示，2017年新北市榮獲「全球節慶活動城市獎」，成為全臺第一，與費城、雪梨等國際城市並列的國際節慶活動大城，作為擁有最多新住民人口數的新北市，透過潑水節活動的辦理，融合多元文化、讓更多市民認識泰緬新年，同時紓解新住民思鄉情懷，是新北市政府致力發展的目標。

文化局則表示，為更完整呈現原汁原味的東南亞潑水節，在主題區上的規劃皆以東南亞元素作為設計，像是東南亞特色交通工具─雙條車、結合東南亞於水中加入冰塊的特色，打造「消暑94冰」為民眾沁涼消暑。今年邀請來自緬甸、泰國…等各國團體，輪番表演屬於東南亞傳統舞蹈魅力。

此外，現場另有浴佛祈福儀式、緬甸高僧為民眾灑淨、綁平安繩以及多項趣味闖關摸彩活動，最大獎則是抽出泰國、緬甸來回台灣機票各1張。

另為讓民眾感受緬泰新年，主辦單位特別推出活動限定文創品「緬甸大金塔紅包袋」1000份以及8000份免費南洋美食供民眾品嚐，希望讓居住在臺灣的新住民市民，也能在異鄉重溫故鄉味。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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