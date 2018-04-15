吳子嘉：賴清德確定挑戰蔡英文選2020

2018年04月15日 14:57 中時 朱真楷

(15:09更新內文)行政院長賴清德昨再度挑戰蔡英文總統的「維持現狀」，強調台灣是主權獨立，避談中華民國。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，兩岸政策是台灣政治帝王學，結果賴卻背離民進黨《台灣前途決議文》精神，打破政府維持現狀承諾，拋出極具挑釁的台獨言論，事件演變迄今已能確定一件事，就是「賴清德確定2020挑戰蔡英文參選總統」。

賴清德曾3度在立委質詢下自稱台獨工作者；對此，蔡英文日前接受專訪時特別強調，賴在政策上仍支持維持現狀。結果，賴清德昨一反過去「被動質詢才回應」模式，主動出擊，強調台灣是主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。

對此，吳子嘉強調，在賴清德一再高舉台獨主張後，蔡英文仍一廂情願幫忙緩頰，但隔不到1周又被打臉，讓維持現狀的兩岸政策確定被徹底摧毀。

「賴清德的作法真的非常惡劣！」吳子嘉指出，民進黨兩岸政策基本思維就是《台灣前途決議文》，意即「台灣是主權獨立國家，依憲法稱為中華民國」，結果賴卻刻意讓中華民國消失，這不僅讓「台灣前途決議文」形同具文，更讓民進黨黨綱更加被確認為台獨黨綱。

吳子嘉直言，中共軍演戰雲密布，官媒環球時報點名此軍演就是衝著賴清德而來，結果在兩岸關係生波之際，賴竟選在此刻以極具挑釁的急獨言論，主動、強悍的回應中共軍演，無疑更會提高兩岸間的衝突態勢。

他進一步說，尷尬的是，陳菊北上接總統府祕書長的任務，除了幫蔡英文在年底選舉壓陣造勢，更重要的就是壓制賴清德的野心與不當言行。結果，陳菊才準備上任，賴清德又再次挑戰蔡英文的維持現狀，如果背後沒有強烈目的性，作為最高行政首長的他，怎可能會犯下這種錯誤？

吳子嘉強調，任誰都曉得，「兩岸政策」是台灣政壇帝王學，全台灣只有幾個人會急著碰，第一是總統，第二則是「有心想做總統的人」。所以，賴清德如此積極主張台獨、挑戰總統職權，其原因只有一個，就是他確定要參選2020的總統了。

吳子嘉說，大家都說賴清德不會選2020，但眼看他違背民進黨綱領、打破維持現狀，甚至利用台獨主張撥動兩岸最敏感神經，誘使中共提高軍事衝突與對峙予以回應，讓他能順勢扮演被中共打壓的勇者形象，藉此催生人氣，繼續拉開與蔡英文的民調差距。因此，先不論兩岸和平穩定將受何種衝擊，擺在眼前的事實是，「蔡英文的總統寶座，岌岌可危了」。

(中時)