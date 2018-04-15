永信盃壘球賽開打 張泰山父子檔聯手出擊

2018年04月15日 15:35 中時 陳淑娥

老爸張泰山攜兒子張可洛出席開球儀式。（陳淑娥攝）

「永信HAC健康盃」慢速壘球賽15日在大甲壘球場開打，共吸引111支隊伍參加。（陳淑娥攝）

永信藥品董事長李芳裕（左二）、張泰山（右三）、張可洛（前）父子檔出席壘球邀請賽開打儀式。（陳淑娥攝）

永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽15日開打，全台111支隊伍齊聚一堂，經典球星張泰山攜兒子張可洛現身聯手出擊，永信董事長李芳裕表示，為期兩個月的熱血賽事，將讓球迷們大飽眼福。

今年邀請賽以「聯手出擊」為主軸，呼應HAC「健康共享」品牌精神，由張泰山帶領8歲兒子張可洛進行開球儀式，只見張泰山投出3球，張可洛全部擊中，還差點打到老爸的頭，引起現場來賓哄堂大笑。

開幕現場由榮獲全國音樂比賽輝煌成績的文昌國小管樂團，帶來精彩的樂曲演奏作為開場，為典禮添加濃濃的藝術氣息；接著熱力四射Single Ladys活力勁舞，更讓現場球員及民眾High翻天！

李芳裕表示，任何企業體或社區籌組球隊，都是以健康為考量，今年壘球杯已邁入第6屆，高達111個隊伍，運動已蔚為風潮，愈有興趣的休閒運動，更要延續下去，希望永信壘球賽也能跟排球賽一樣，達到45屆。

蔡其昌指出，外埔鐵山營區將成為台灣第一個符合國際比賽的壘球場園區，未來國際女子壘球賽也會到這裡來，市府要加緊腳步，明年可發包施工。另大安也爭取一座球場，目前正在施工中，球場遭邊也將增設簡易設施，讓全家一起來運動。

經典球星張泰山說，全台有近上萬以上的球隊，台灣運動風氣盛行，希望未來永信能發揚光大。他也讓張可洛全面性接觸各球類，包括足球、籃球及棒球，不採取嚴厲的指導方式，希望兒子能開心打球，也不把自己未完成的夢想壓在孩子身上。

永信健康盃慢速壘球邀請賽為期2個月，於4月15、22、29日、5月6日、13、20日、6月10、17日，在大甲壘球場、潭子壘球場、東湖壘球場、爽文壘球場及神岡溪洲壘球場登場，歡迎大家呼朋引伴為選手球員喝采加油！

(中時)