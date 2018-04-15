惡客上門按摩不付錢反搶劫 歸仁警2小時內逮人

2018年04月15日 15:11 中時 莊曜聰

黃男拿搶來的1000元加油、填飽肚子、泡網咖，被警方逮捕。(莊曜聰翻攝)

彰化一名26歲的黃姓男子到台南謀職不利，僅靠打零工維生，今天凌晨前往仁德區一間按摩養生館消費，服務結束後到櫃檯結帳時，從包包中掏出的不是皮夾，卻是把銳利的水果刀，他不但沒付錢，還反而搶了店家1000元，就騎乘機車逃逸無蹤，警方循線追查，2個小時後就將人逮捕。

歸仁警方調查，26歲黃男有竊盜、贓物罪等前科，老家在彰化，2年前到台南找工作，租屋在永康，但求職不順遂，多半以打零工維生，過著有一餐沒一餐的生活，近期花光身上存款後已居無定所，沒事就騎著機車趴趴走。

今天凌晨黃男騎著機車在路上遊蕩，2時許經過仁德太子路一處按摩養生館時，他見凌晨人煙稀少，先進店內表示要消費，小姐見生意上門熱情招待，想不到卻是迎來惡客，黃男享受完1個小時的服務後，一下樓就掏出預藏水果刀抵住小姐脖子要錢，嚇得人花容失色，但沒想到店內生意清淡，打開抽屜只有1000元，黃男拿了奪門就跑。

店家報警後，警方立即成立專案小組採證並調閱監視器追查，依據車牌號碼找出黃男涉有重嫌，兵分多路到常出沒處找尋，案發2小時後在永康永大路一處網咖找到黃男，他見員警找上門來，只能束手就擒坦承犯案，供稱是生活不繼才會鋌而走險，搶來的錢用來加油、吃飯跟網咖包台，僅剩下500元，訊後依強盜罪前送辦。

(中時)