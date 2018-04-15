台女曼谷按摩遭性侵 27歲按摩師狡辯：經客人同意

2018年04月15日 15:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台女赴泰按摩遭性侵事件，引起外界關注，泰國警察總長已下令徹查，要在最短時間內釐清案情。今(15)日有媒體報導，受害人在按摩店指認，27歲男按摩師已坦承犯案，但供稱經對方同意。

受害女子13日在臉書不公開社團「曼谷大水」po文，自述與友人前往曼谷一家店按摩，她遭男按摩師性侵，且打電話報警不被受理的恐怖經歷，提醒大家出國要非常小心。

中央社報導，駐泰國代表處表示，當天有接獲被害台灣女子電話，隔日派員全程陪同女子前往曼谷通羅警察局報案，並到醫院驗傷，泰警帶回嫌犯讓受害人指認，經過指認無誤。警方表示，當日嫌犯在警察局否認，第二天在按摩店被指認時，才坦承犯案，但供稱是對方同意。

報導並說，全案在台、泰兩國媒體大幅報導後，泰國皇家警察總長賈迪布已下令觀光警察和警局徹查全案，務在最短時間內釐清案情。

對此性侵事件，網友紛紛留言表達看法，「出了台灣就別把在台灣安全心態用在他國，警覺心要加強」、「在泰國按摩，我們絕不找不知名店家，也絕對只找女生，且會要求與同伴同房，別貪低價，安全衛生第一」；另有網友認為，相關單位也該警示國人注意，「台灣人在泰國旅遊以前發生類似事情，可是並沒看到外交部有發布類似的事情。」

(中時電子報)