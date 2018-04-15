2018全球行善日首站從港都出發

2018年04月15日 16:16 中時 柯宗緯

2018全球行善日活動首站從港都出發。（柯宗緯攝）

2018全球行善日活動首站從港都出發，啦啦隊出場炒熱氣氛。（柯宗緯攝）

4月15日為全球行善日，高雄響應行善日於時代大道舉辦路跑及嘉年華，吸引近3000人齊聚一堂。行善日總部執行長凱南羅比諾表示，行善日為兩年一度活動，鼓勵世界攜手行善及投入志願服務，今年擴及到全球100國家，首站由高雄出發。

凱南羅比諾表示，行善日為「Ruach Tova（良善精神）」非政府組織發起，2001起設立國際行善日世界總部，邀集世界各國響應行善精神，迄今參與人數突破250萬人、2萬多個善行義舉。

凱南羅比諾認為，行善是簡單而美好，他樂見高雄行善日盛大舉行，結合政治、社團、學生、軍警等多元人士，彼此互相連結，傳遞愛與行善理念。

高市副市長楊明州說，高雄市台灣唯一連續16年獲得志願服務評鑑優等城市，目前總志工人數已達11萬人，分別於文化、教育、社會福利、衛生醫療等25個領域多元發展；高市設有志願服務資源中心及志工沒和網路平台，揪全民逗陣做志工。

今早以公益路跑揭開序曲，由於今年是狗年，鼓勵民眾帶自家毛小孩參與路跑，報名費全數捐作公益，表達對流浪動物之家、導盲犬及搜救犬訓練中心等單位支持。行善嘉年華提供健檢、義剪、趣味活動等，並透過設計簡單善行，如對陌生人微笑、稱讚他人等傳遞正能量。

(中時)