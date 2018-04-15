質疑時力黨工販毒 王浩宇：若無此事願退出政壇

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桃園綠黨市議員王浩宇今在臉書上爆料指時力台北市黨部黨工持有毒品，引發外界議論。對此，王浩宇下午在立法院受訪時質疑，涉入毒品案的黨工持有大量毒郵票，「若非是販毒、運毒，一般不會持有大量毒品」。王也呼籲，林昶佐及其助理，甚至是他本人與助理，都可以去驗尿自清，他也許諾，「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。

王浩宇說，他在3月28日當天接獲時力黨工爆料，第一時間不但沒有處理，還對黨工下封口令，想把事情壓掉；後來媒體有打算追此事，去問時力他們卻否認，「當初說沒有，為何今天又承認？」

王浩宇質疑，若面對質疑永遠都用騙的，沒有證據就不承認，「像這樣的政黨跟你們過去批評的黑箱政黨有什麼差異？」他也批評，時力很愛找理由又沒誠信，上週媒體問不承認，今天卻又坦承，根本是明顯撒謊，嚴重破壞第三勢力的形象。

王浩宇說，涉入毒品案的黨工，時常與立委林昶佐跑活動，算是有知名度，上月被警方查獲持有二級毒品「毒郵票」；一般有在吸毒的人，可能會一次持有2、3張，但該黨工卻被發現持有大量的毒郵票，「若非在販毒、運毒，一般不會持有大量毒品」。

媒體詢問，是否認為黨主席黃國昌、台北市黨部主委林昶佐要道歉？王說，時力黨中央應就此事負起責任，因為年輕人支持時力的比例極高，「如果你們做錯誤的示範，對年輕人而言非常不好」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

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