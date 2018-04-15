帶2歲小孩遊歐哭鬧惹議 過來人曝關鍵問題只有這件事

2018年04月15日 15:22 中時電子報 簡怡欣

一名媽媽日前帶著未滿2歲的女兒參加歐洲旅行團，未料小孩一路哭鬧，遭同團遊客指責引發爭議。曾帶3子玩23國的一對夫妻今分享過來人經驗指出，幼兒出國爆哭無關「該不該帶去旅行？」、「跟團或自由行？」，這是「家庭教育」的問題。

從事房仲業的夫妻賴啟文與賴玉婷，先前帶分別當時4歲、2歲及1歲的3個孩子，展開為期1年的環遊世界之旅。隨著近日新聞事件風波延燒，兩人的臉書粉絲專頁「Sunny 背包流浪記」也湧入粉絲詢問上述問題。

發文指出，夫妻兩人帶小孩搭飛機至少40次。但小孩從沒有失控大哭過，9成狀況都是飛機起飛後就睡著；就算偶有哭哭，這時立刻穩定他們的情緒，甚至起身抱著孩子哄睡，尤其在飛機涼爽、規律音調的環境下，走個幾趟孩子就會睡著了。

他們分享自身經驗來看，小孩會失控大多跟父母身教有關。當家長發脾氣，孩子也會有樣學樣；若有話好好說、講道理，再加上父母感情好，相信孩子自然而然就比較不會失控了。「孩子是自己要帶出門的，有責任盡量不要造成他人的困擾，一樣是花錢，沒有人理所當然要持續忍受小孩哭鬧」。

文中寫道，幼兒遊歐爆哭是「家庭教育」的問題，未必只是關於「該不該帶去旅行？」 、「跟團或自由行？」他們反問，今天就算帶小孩搭客運從台北到高雄持續爆哭、父母不處理，也有機會上新聞不是嗎？家長帶小小孩出國應負起責任讓孩子成為一個很棒的旅伴，盡可能的不影響他人。

(中時電子報)