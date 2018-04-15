「有路安」交通安全宣導志工成軍 宣導平安零事故

首次民間公益社團高市道安促進會自發組成「有路安交通安全宣導志工團」成軍。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
高雄市道安促進會理事長梁郁哲致詞，勉勵志工講師發揮善心善念及交通宣導專業。（柯宗緯翻攝）

為減少道路交通事故，提升民眾防禦駕駛交通安全觀念，由公益社團「高雄市道路交通安全促進會」發起，結合20餘位交通部路老師成立「有路安交通安全宣導志工團」，昨(14)日在鳳山區大發駕訓班辦理講習會，整合資源建立平台，協助志工講師們發揮善心善念及交通安全宣導專業，將主動出擊擴大宣導範圍，希望達成「所有的道路都平安零事故」目標。

高雄市道路交通安全促進會成立於民國50年11月，迄今已有56年之久，也是全台灣碩果僅存的一間以公路交通為主體的「道路交通安全促進會」，由相關公路交通運輸公會、工會或個人會員所組成，現任理事長為大發駕訓班負責人梁郁哲理事長，共有會員合計68位、顧問54位，共同為道路交通安全出錢出力、盡心盡力。

理事長梁郁哲表示，高雄市道安促進會致力提升道路交通安全不遺餘力，今年首次辦理「有路安交通安全宣導志工團」計畫，結合交通局和高雄區監理所建立平台，提供志工講師們交通費補助、交通安全宣導品、海報文宣等資源，並定期舉辦培訓講習，未來也將開發VR(虛擬實境)設備，希望做最堅強的後盾，讓志工講師們充分發揮善心善念和交通宣導專業，教導民眾防禦駕駛的觀念和做法，共同提升道路交通安全。

梁郁哲也指出，道安促進會將主動出擊，提供相關運輸公會、業者、長青中心、樂齡大學、大專校院、社區等單位免費申請交通安全講座，歡迎有需求的單位聯繫(網址：ksts1961.org)申請。

講習活動邀請高雄市政府交通局楊孚仁股長擔任講座，簡報「常見交通事故態樣及預防措施」，公路總局高雄區監理所也提供交通安全宣導海報、宣導品等資源，提供志工講師們後續使用，與會的有路安志工講師們表示，交通安全宣導救助別人也幫助自己，希望透過宣導讓大家更注意交通安全，所有的道路都平安零事故。

(中時)

帶2歲小孩遊歐哭鬧惹議 過來人曝… 熊讚「百萬微整型」遭批醜 柯文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。