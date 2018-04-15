「有路安」交通安全宣導志工成軍 宣導平安零事故

2018年04月15日 15:33 中時 柯宗緯

高雄市道安促進會理事長梁郁哲致詞，勉勵志工講師發揮善心善念及交通宣導專業。（柯宗緯翻攝）

為減少道路交通事故，提升民眾防禦駕駛交通安全觀念，由公益社團「高雄市道路交通安全促進會」發起，結合20餘位交通部路老師成立「有路安交通安全宣導志工團」，昨(14)日在鳳山區大發駕訓班辦理講習會，整合資源建立平台，協助志工講師們發揮善心善念及交通安全宣導專業，將主動出擊擴大宣導範圍，希望達成「所有的道路都平安零事故」目標。

高雄市道路交通安全促進會成立於民國50年11月，迄今已有56年之久，也是全台灣碩果僅存的一間以公路交通為主體的「道路交通安全促進會」，由相關公路交通運輸公會、工會或個人會員所組成，現任理事長為大發駕訓班負責人梁郁哲理事長，共有會員合計68位、顧問54位，共同為道路交通安全出錢出力、盡心盡力。

理事長梁郁哲表示，高雄市道安促進會致力提升道路交通安全不遺餘力，今年首次辦理「有路安交通安全宣導志工團」計畫，結合交通局和高雄區監理所建立平台，提供志工講師們交通費補助、交通安全宣導品、海報文宣等資源，並定期舉辦培訓講習，未來也將開發VR(虛擬實境)設備，希望做最堅強的後盾，讓志工講師們充分發揮善心善念和交通宣導專業，教導民眾防禦駕駛的觀念和做法，共同提升道路交通安全。

梁郁哲也指出，道安促進會將主動出擊，提供相關運輸公會、業者、長青中心、樂齡大學、大專校院、社區等單位免費申請交通安全講座，歡迎有需求的單位聯繫(網址：ksts1961.org)申請。

講習活動邀請高雄市政府交通局楊孚仁股長擔任講座，簡報「常見交通事故態樣及預防措施」，公路總局高雄區監理所也提供交通安全宣導海報、宣導品等資源，提供志工講師們後續使用，與會的有路安志工講師們表示，交通安全宣導救助別人也幫助自己，希望透過宣導讓大家更注意交通安全，所有的道路都平安零事故。

(中時)