動保處打造認養專車 載毛小孩找到新主人

全新的動保專車可打開三面車廂，外型相當吸睛，台南市代理市長李孟諺（藍領帶者）讚揚有助提升認養率。（程炳璋攝）

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台南市動保處購買動保專車，未來可載著浪浪，開到哪、認養到哪。（程炳璋攝）
認養專車上有電扇、冷氣，還有視聽設備，讓狗狗載送過程更舒適。（程炳璋攝）

台南市動物防疫保護處打造兩部「動物認養行動專車」，15日在台南大遠百廣場亮相，未來開到哪、認養到哪，主動出擊增家認養機會，也藉由民眾拍照打卡，增加宣傳曝光率。

台南市在2015年全台最早實施動物零撲殺，配套措施相對重要，台南市縣市合併前，全市統計流浪狗超過萬隻，經過動保處落實結紮，至今減為2800餘隻。

除了結紮取代撲殺，動保處持續開發願意收容浪浪的新單位，包括推薦浪浪到牧場、工廠當看守犬，去年警方發動認養一批波麗士犬，北區振興社區也響應認養流浪犬政策等，台南市實施零撲殺3年來，動保處陸續找單位認養的流浪犬貓高達1萬7868隻，認養成績排名全台前3名。

台南去年曾出現一波患有狂犬病的鼬獾入侵民宅事件，全靠家中飼養的毛小孩發揮作用，驅逐鼬獾，保護主人，其中包括認養浪浪的機關單位，對這些毛孩子的表現給予好評。

台南市灣里、善化兩處動物收容所共可收容700隻浪浪，目前約6成滿，收養400餘隻。台南市花費180萬，購置兩輛動物認養行動專車，稱為豆哥號與凱蒂號，未來可直接載著浪浪，開到各種活動現場宣傳，「車子開到哪、就認養到哪」非常便利。

台南市代理市長李孟諺表示，有了行動專車，提高認養機率，民眾也可拍照打卡，宣傳認養行動，為浪浪盡一份心力。

台南市動保處長吳名彬表示，動物認養行動專車由火車改裝，3面車廂都可以打開，並加裝電扇、冷氣與視聽設備，讓浪浪有更舒適的空間，動保人員可利用視聽設備，直接在車上作認養活動宣傳。

(中時)

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