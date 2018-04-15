藍染手作夯 「種子教師研習假日班」將開課

國立臺灣工藝研究發展中心的藍染工藝作品設計創作成果。（楊樹煌攝）

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備受全國教師期待的「藍染種子教師研習假日班」，文化部所屬的國立臺灣工藝研究發展中心已決定在5月份開班，以滿足教師需求，預計4/17～4/20接受網路報名，工藝中心歡迎對藍染有興趣的國中小及高中職教師儘速報名！

工藝中心主任許耿修表示，為培育校園工藝種子教師，發展校園工藝體驗課程，工藝中心賡續辦理工藝教師研習活動，期盼這些種子教師們在經過專業培訓課程後，回到校園發展工藝教學課程，活絡工藝教學風氣，散播工藝種子，讓工藝的養分在校園中滋養。

因學校教師對工藝學習需求高，今年度工藝種子教師培育課程除開辦暑期班外，特別增開學期假日班，首場研習班為「藍染假日班」，由工藝文化園區駐坊藝師湯文君老師授課，課程包括藍染植物介紹、採藍製靛、染缸建缸、型糊染介紹、藍草植物生葉敲拓染、染色實作及多層次染色技法等。

本次研習課程學員們將進行束口袋、後背包、提袋及長絲巾等四項藍染作品的設計創作，歡迎有興趣的教師們踴躍報名參加！

本次教師研習活動將於4月17日至20日在「全國教師在職進修資訊網」線上報名，研習時間為5/5、5/12、5/19及5/26上午9時～17時，共4天/28小時）課程代碼為2388442 。報名資格以國小、國中及高中職教師為主，詳細內容可至工藝中心官網下載招生簡章或電049-2334141*312洽詢。

(中時)

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