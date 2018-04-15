2018年04月15日 15:40 中時 呂妍庭

張東耀多次跪叩才走進奉天宮。（取自張東耀臉書）

張東耀多次跪叩才走進奉天宮。（呂妍庭攝）

花蓮市民族里長張東耀徒步17天，走600多公里還願。（取自張東耀臉書）

花蓮市民族里長張東耀17天的還願之旅，金虎爺會各地分會的朋友一路陪伴。（取自張東耀臉書）

花蓮市民族里長張東耀17天的還願之旅，金虎爺會各地分會的朋友一路陪伴。（取自張東耀臉書）

張東耀到新港鄉時，在新港分駐所的邀請下，進入新港分駐所休息。（取自張東耀臉書）

張東耀走過草嶺古道。（取自張東耀臉書）

花蓮市民族里長張東耀15日中午抵達新港。（呂妍庭攝）

花蓮市民族里長張東耀的母親日前在鬼門關前走一遭，為感謝神明保佑母親走過劫難，張東耀在國曆生日3月28日這天，從花蓮起行，花17天遶行北台灣，走600餘公里還願，15日中午張東耀抵達嘉義縣新港奉天宮，因去年張東耀也曾為了母親的健康，發願走半個南台灣，花15天完成步尋馨香之旅，兩年步行環台一周，都是為了母親，親自前往迎接的奉天宮董事長何達煌誇讚張東耀的孝心令人感動、感佩。

張東耀的母親9年前罹鼻咽癌轉移淋巴第4期，經過治癒後，多年來控制良好，只是去年擔任蘭陽金虎爺會副會長的張東耀才揹著虎爺等神明完成600公里徒步之旅沒多久，神明就指示張母會有大劫，當時張東耀雖有所懷疑，但孝順的他仍希望母親平安，許願如母親能平安度過，他除了吃素1個月，還要背媽祖、虎爺繞過北台灣到奉天宮，完成徒步繞行台灣一周來還願。

沒想到去年12月3日，張母就因脊椎病痛無法行走，最後還出現神智不清現象，直到仔細檢查才發現是脊椎間膿芽破裂，感染到肺部，引發敗血性休克，住進加一度出現呼吸衰竭，緊急插管等危急情況，從加護病房到普通病房，張母足足在醫院待了45天才回家，不過身體仍虛弱。

張東耀說，母親度過難關，他要完成自己許下的願，不但母親一出院就馬上吃素，也擲筊決定出發日期，恰巧神明指示在他生日當天出發，3月28日他背起10多公斤的轎子與媽祖、金虎爺、千里眼及順風耳神像開始徒步行走還願，透露當晚家人還特地開車來找他，為他過生日，更替他加油打氣。

孝子里長為母還願 揹媽祖虎爺徒步半個台灣。（呂妍庭攝）

花蓮市民族里長張東耀徒步17天，走600多公里還願。（呂妍庭攝）

張東耀說，徒步走了17天，雖然自己是體育系出身，但這次特別辛苦，不但膝蓋持續疼痛，腳底還不停起水泡，幸好金虎爺會各地分會的朋友很挺他，只要有空就陪走，一路上也有許多陌生人替他加油打氣，食物、飲料拿不完，更收到20多個紅包。

張東耀說，印象最深是一個騎機車的阿伯，看他背著神明前進，多次回頭看他，最後竟拿出3000元給他，說「少年ㄟ給你喝涼水」，讓他非常感動，張東耀說，去年收到1萬多元紅包，全捐給弱勢團體，今年收到的金額更多，一樣要捐出來做公益。

(中時)