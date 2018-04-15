MLB》回擊酸大谷球探 普侯斯：現在還有話說嗎？

2018年04月15日 15:43 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平春訓時低迷，遭酸「打得像高中生」、「僅小聯盟程度」，大谷選擇沉默，不過身為老大哥的普侯斯(Albert Pujols)，可都看在眼裡，如今，大谷用表現粉碎質疑，投打皆有好表現，普侯斯替他回擊當初那些輿論，「那些自以為『天才』的，現在還有話說嗎？」

大谷遠渡重洋來到異鄉，首年春訓表現備受關注；然而，他未如預期一鳴驚人，熱身賽面對大聯盟打者投2場、自責分率高達27，打擊32打數僅4安、打擊率1成25。不少球探們紛紛做出自認「專業」的評論，想當然爾，大多是看衰不看好。

「真的有人相信，大谷會突然忘記該怎麼投球跟打擊嗎？」《USAToday》記者奈特蓋爾(Bob Nightgale)提出疑問；普侯斯直言，很多人當下自認是「天才」，「春訓只是春訓，即便打擊率5成、10勝也沒什麼，不會因為春訓有好表現，就能拿到賽揚獎、MVP或任何打擊獎。」

普侯斯直言，春訓不過是用來備戰，確定身體健康、找回比賽節奏而已，「大谷還得適應一切，這很不容易，第一年到異鄉打球，不會說英文，還得在亞利桑那投球，習慣不同的用球跟投手丘。」大谷開季後，先發拿到二連勝，出賽8場打擊率3成67、敲出3轟。

大谷證明身手，普侯斯霸氣替小老弟回擊酸言，「現在那些『天才』們，還有話什麼好說？」當初遭受外界諸多批評，大谷沒有回應，選擇保持沉默，他說，「只想打得更好，努力成長為一個球員。」大谷今天休兵，明天將登板對戰皇家，挑戰先發三連勝。

大谷明天先發，最大的敵人將是堪薩斯的低溫；兩隊今天已經在雪中作戰，據預報指出，明天堪薩斯氣溫會只有華氏38度(約攝氏3度)左右。前次何時在寒冷的天氣投球？大谷也想不起來，「希望明天會溫暖一點，如果沒有，我會為在低溫情況下投球做好準備。」

大谷先發奪二連勝，明天若擊敗皇家，將成為繼2006年的威佛(Jered Weaver)後，首位生涯前三場先發都進帳勝投的天使投手。大谷要對到皇家，連皇家總教練尤斯特(Ned Yost)也很期待看他的投球，「他(大谷)讓很多人印象深刻，應該會很有趣。」

(中時電子報)