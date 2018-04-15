林昶佐坦承黨工在非時力場所涉毒 但驗尿沒反應

時代力量立委林昶佐。（資料照／姚志平攝）

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（16:24更新內文）綠黨議員王浩宇質疑時代力量的台北市黨部黨工持有大量毒品，對於質疑，時力台北市黨部主委、立委林昶佐下午受訪時說，經過台北市黨部的調查，該名黨工接受檢查時並沒有驗出毒品反應，而且被發現的地點是其他團體的辦公室，跟時力完全無關；該黨工後來有申請停職配合相關調查。

林昶佐說，王浩宇有好一段時間對時力抹黑造謠，相當不解與遺憾；時力長期對毒品零容忍，也沒支持過毒品除罪化，強調時力的立場絕非如王的抹黑所言。

媒體問林昶佐，雖然說驗出來沒有毒品反應，但到底有沒有持有毒品？林昶佐則一再強調，因為涉案的場所是其他團體的辦公室，與時力無關，沒辦法去幫當事人證實或否認，必須由當事人自己對檢調說明。

過程中，媒體不斷詢問林昶佐案情，但林則堅稱該黨工涉案的地點不在時力的辦公室，而在其他團體，時力無從回應，「我們完全不知情，也不是那個場所的人，我們要回應什麼？」同樣的話重複5次以上。

媒體又問，若時力黨團內另外有人被查出有毒品，黨部要如何反應？林昶佐則說，時力若有人吸毒，內部一定會好好考慮如何處分。

媒體問到，會不會因為王浩宇的作為，認為未來不可能跟綠黨合作？林說，綠黨內有許多我的好朋友，他很尊敬綠黨長期為台灣環保運動所做的努力，相信王浩宇的個人行為並不代表整個綠黨。

媒體詢問黨工是否姓林？林昶佐則說，尊重黨工的權益。

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(中時)

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