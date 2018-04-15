2年沒貼合照被爆與Elva鬧翻 楊謹華曝「此事」打臉

2018年04月15日 15:47 中時電子報 吳品瑤

眾所周知女星楊謹華與歌壇天后Elva蕭亞軒是好閨密，過去時不時能看到好姊妹互po彼此的合照，然近來週刊卻爆兩人好久沒有同框，時間長達2年，爆姊妹淘感情生變，推測理由是楊謹華跳槽至Elva前東家所致，成了關係崩壞導火線。

楊謹華去年跳槽「大四喜」公司，也就是閨密Elva與之鬧翻的前東家，據《壹週刊》報導，盛傳因此事，導致兩人20年姊妹情生變，而楊謹華此前已多次否認，針對多年未貼同框照一事，她則在訪談中澄清，坦言：「一直在轉變生活方向跟模式」，但強調：「20年交情得來不易，沒有人會想要輕易摧毀」。

楊謹華也透露，Elva雖然比她小，但在閨密關係中一直擔任大姊姊的角色，因此兩人相處時，「她（ELVA）覺得我需要被保護」，過去的自己也常擔心工作上犯錯，經常受到Elva照顧，然楊謹華表示現在已有所成長，會想為自己做點什麼，也表示簽約之前曾跟Elva商量，姊妹給出的訊息是「她祝福我，真的祝福我」，表示不懂外界為何總說兩人因此鬧翻。

楊謹華表示，自己戒酒而Elva喜愛小酌，這差異並非兩人漸行漸遠的原因，強調只是「人到一個階段，生活模式自然會轉變」，而她跟男友穩定交往2年，朝著結婚的目標前進，被問到是否到時候會邀閨密Elva當伴娘？楊謹華則篤定給出肯定答覆，爽快一句「時間允許我當然會找她！」，證明姊妹情不變。

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(中時電子報)