買地就為了養寵物 他幫「牛津」打造夢想森林

嘉義築夢森居主人劉朝偉從小愛上水牛，長大後為養牛，打造3甲大生態園區，整天放牛吃草重溫兒時夢。(築夢森居提供)

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翁聖勳
嘉義築夢森居主人劉朝偉從小愛上水牛。(築夢森居提供)
嘉義築夢森居兩頭水牛取名牛津、牛小花慵懶泡著溪水。(築夢森居提供)

每個人都有童年夢，為了養自己最愛的水牛，46歲的劉朝偉8年前開始覓地、整地，砍樹、種樹，整溪，重建過去孩提時代最深刻的農村環境，取名「築夢森居」，還買進兩頭台灣水牛，不僅兩三天幫它們洗澡，更每天帶著四處吃草，還幫牠們取名叫牛津、牛小花，每天如膠似漆的生活在一起就像家人般親近。

劉朝偉說，水牛是最能代表台灣堅毅刻苦精神的動物，回憶中，小時候玩伴就是水牛，整天牽牛吃草，伴牛耕種，因此自己最有感情。童年回憶中自己總是頂著大太陽，與牛在田埂之間嬉戲，他說，牛很有靈性，聽到自己叫喚就會主動靠過來，現在的他，帶著牛津，牛小花到溪邊洗澡或是看它們吃著芒草，闌尾草，就是最簡單的幸福。

劉朝偉表示，自己從小對動物世界就很有興趣，加上嚮往大自然生活，尤其看完宮崎峻電影龍貓森林更立下夢想希望自己也要有片森林，養著自己最愛的水牛，當個森林王子。

他表示，大自然不應該只有人類，因此，8年前買下3甲地開始進行重整時，就決心打造自然食物鏈，先砍伐原地的千顆檳榔樹，只將原有大樹留下，再親手種下每顆樹，讓環境自然回復，慢慢的螢火蟲、蛙類回來了，自己整天放牛吃草，悠閒度日，也是農家生活體驗的最好回憶。

劉朝偉指出，現在的科技時代孩子只有平板跟手機，對童年記憶很模糊，沒有機會享受自然樂活，更無法看到牛羊馬在草地上奔跑，唯有來場自然體驗，看到大自然的真面目，才會愛上她。

(中時)

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