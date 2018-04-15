協議弟妹只拿父遺產 長女獨得母遺產後翻臉

2018年04月15日 16:00 中時電子報 呂承哲

郭姓三姊弟在父母離異後，長女由母親扶養，二姊與三弟則是由父親帶大，直到三姊弟母親過世，長女協議母親遺產由她獨得，父親遺產則是由二姊、三弟繼承，後來父親過世，長女去翻臉說從來沒有相關協議，指稱自己也擁有父親的遺產繼承權。

為此，郭姓姊弟提告長姊，指出父母於18年前離婚，她們二人的監護權屬於父親，長姊監護權歸母親，多年來兩個家庭互不相干。2015年，母親因病過世，長姊認為照顧母親的都是她，提議母親遺產應該由她來繼承，同理，父親遺產由妹弟繼承。

怎料，2016年父親過世，長姊竟然反悔，否認有協議，不願放棄財產繼承權。郭姓姊弟為了證明有此協議，還舉證母親生前罹患憂鬱症，認為長姊不理她了，陸續匯錢給二姊，二姊扣除實際支出後，將錢匯回去給長姊，就是為了履行協議。

姊弟指出，母親遺產為9百餘萬元，父親遺產為5百餘萬元，原本協議明顯有利於長姊，長姊事後還想要父親遺產，請求法院均分父母遺產給姊弟三人。長姊供稱，否認協議存在，且母親有為姊弟保壽險，母親過世後仍有繼承，顯見她沒有獨占遺產。

據《聯合報》報導，法官認為，繼承人之間若有協議，就算是口頭方式，亦屬有效，且事實與協議內容相符，保險也是母親生前規劃，與遺產無關。法官認定，郭姓姊弟三人協議有效，二姊與三弟各分得父親房產、現金二分之一。

(中時電子報)