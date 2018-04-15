鋼鐵人、小辣椒感情生變？ 小勞勃道尼新加坡打片笑梗多

2018年04月15日 15:53 中時 潘鈺楨

班奈狄克康柏拜區。（迪士尼提供）

鄭陳（左起）、小勞勃道尼、凱倫吉蘭、班奈狄克康柏拜區與喬羅素。（迪士尼提供）

小勞勃道尼探望新加坡病童。（翻攝自網路）

漫威英雄片《復仇者聯盟：無限之戰》即將上映，眾演員分頭至不同國家宣傳，15日上午新加坡舉行記者會，是「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）與「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）在亞洲唯一合體。飾演「涅布拉」的凱倫吉蘭、導演喬羅素（Joe Russo）、執行製片鄭陳（Trinh Tran）也一同出席。

小勞勃道尼戲裡戲外都是主角，記者會上整場妙語如珠、笑梗說不停。被問到鋼鐵人每一集都有新裝備，這集也不例外大秀酷炫配備與服裝，但有沒有可能穿上「新郎裝」與未婚妻小辣椒舉辦婚禮？他搞笑地把一旁的凱倫扯進來：「我不想爆雷，問題是涅布拉出現在他們中間…」笑翻全場。

至於另一重要角色「鷹眼」並未出現在任何預告或海報中，讓許多影迷相當好奇，喬羅素只說：「我們沒有忘記鷹眼...耐心是種美德。」表示已為鷹眼安排了很有趣的故事，但並未正面答覆究竟鷹眼會不會出現在《復仇者聯盟：無限之戰》裡。

除了出席記者會，向來關心病童的小勞勃道尼出席記者會前先探望當地病童，與病童出席公開活動，還一起擺出鋼鐵人招牌手勢。眾明星明晚將出席粉絲紅毯見面會活動。電影25日在台上映。

(中時)